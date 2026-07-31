Die Platten der Woche mit Aquarian, Frits Wentink, Mano Le Tough & DJ Koze, Remcord, Jonathan Kaspar, Sam Goku und The Mountain People

Mano Le Tough & DJ Koze, Remcord, Jonathan Kaspar – MAEVE 035 (Maeve)

Zwischen Schallwellen und Lagerfeuermagie eröffnet Maeve 035 ein neues Kapitel für das von Mano Le Tough kuratierte Label. Drei Tracks verbinden verträumte Elektronik, organische Sounds und druckvolle Basslines. Den Auftakt bildet der Track „Real, You Know?!”, der aus einer Zusammenarbeit von Mano Le Tough und DJ Koze entstand. Sanftes Klappern liegt über einem dumpfen Bass, dazu kommen ein tiefes Summen und elektrische Wellen, die sich durch den Raum bewegen. Im Hintergrund taucht immer wieder eine männliche Sprechstimme auf, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Verträumte Synthesizer breiten sich aus, später öffnen bläserartige Klänge das Stück und verleihen ihm zusätzliche Wärme. Mano Le Toughs Gespür für emotionale Melodien trifft hier auf jene kleinen, eigensinnigen Details, mit denen DJ Koze selbst ruhige Tracks überraschend und lebendig hält.

Deutlich unmittelbarer steigt Remcords „Utopia” ein. Ein drückender Bass setzt ohne Vorwarnung ein, während die Percussion klingt, als würde jemand Holzstücke rhythmisch gegeneinanderschlagen. Dazu gesellen sich tiefe, flötenartige Töne, die dem Stück beinahe etwas Spirituelles verleihen. Der Track ruft Bilder eines Sommerabends am Wasser hervor: ein Feuer, flackerndes Licht und eine Atmosphäre, die gleichzeitig friedlich und geheimnisvoll wirkt. Mit „Aye” von Jonathan Kaspar rückt schließlich wieder der Dancefloor stärker in den Fokus. Der Bass wird voll aufgedreht, darüber schwebt eine verzerrte, hallende Frauenstimme. Im Hintergrund scheint jemand an einem Metallgitter zu rütteln, während sich gleichzeitig eine deutlich melodischere Ebene ihren Weg durch den Track bahnt.

Zusammen mit weit geöffneten Synthesizern und punktuellen rhythmischen Sprüngen entwickelt „Aye” eine große emotionale Kraft. Der Track ist melodisch, ohne ins Beliebige abzurutschen, und energetisch, ohne seine Tiefe zu verlieren. Der Auftakt in die neue Phase des Labels ist damit gelungen: emotional, eigenwillig und voller kleiner Details, die sich erst nach mehrmaligem Hören vollständig erschließen. Eine Platte, die den Körper bewegt – und zugleich die Seele beruhigt. Anne Holzki

<a href="https://maeverecords.bandcamp.com/album/various-artists-maeve-035">Various Artists – Maeve 035 by Mano Le Tough, Remcord, Jonathan Kaspar</a>