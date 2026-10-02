Die Platten der Woche mit DJ AGITATED, Edward, Luigi Madonna, Qnete und The Melting Hours

Edward – Familiar Feeling (Giegling)

Nach den ersten Sekunden der neuen EP von Edward versteht man, weshalb sie den Titel Familiar Feeling trägt. Der Sound wirkt zugleich neu und vertraut – wie ein Ort, den man wiedererkennt, oder ein Geruch, der mit einer bestimmten Erinnerung verknüpft ist. Ein Gefühl, der sich beim ersten Hören kaum beschreiben lässt. Details werden erst nach mehreren Durchgängen bewusst, und das auch nur subtil.

Edward arbeitet nicht mit offensiven Drops oder großen Klängen, sondern mit kleinen, detailreichen Veränderungen. Der rhythmische, tanzbare Sound wird durch eine sinnliche Frauenstimme ergänzt. Kurz darauf folgen elektronische Elemente, die den Klang in eine synthetische Ebene verschieben.

Soundeffekte tauchen auf, bleiben für einen Moment und sorgen für einen Wechsel in der Stimmung: von euphorisch, energetisch und stark zu melancholisch, hypnotisch, aber weiterhin treibend. Gerade noch präsente Klänge verschwinden langsam im Hintergrund – als wären sie nie da gewesen. Dadurch bleibt der Track ständig in Bewegung, ohne seine Rhythmik zu verlieren.

Edward ist seit fast zwei Jahrzehnten Teil des elektronischen Ökosystem Berlins. Er ist Teil des Giegling-Kollektivs und bekannt für seine tiefen, immersiven Sets, die er mit verschraubten Grooves, psychedelischen Samples und Ambient-Texturen zu einem surrealen Sound verbindet. Mit Familiar Feeling zeigt er, wie geschlossen und zugleich variabel eine Fünf-Track-EP klingen kann und wie sich sein reifer Stil auch heute nochmal neu ausformulieren lässt. Madu Abeysekera