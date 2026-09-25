Die Platten der Woche mit Artefakt, Carrier, DJ Honesty, Fort Romeau und Que Sakamoto

Artefakt – Flow Tide (Delsin)

Mit Flow Tide kehrt Artefakt zum niederländischen Techno-Label Delsin zurück und taucht tief in ein in jene Zwischenwelt aus melancholischer Electronica, hypnotischem Wüsten-Techno und organischen Klanglandschaften, die das Projekt seit jeher auszeichnet. Fünf Tracks, die sich eher wie eine Strömung als wie eine klassische EP bewegen: geduldig, detailreich und mit einer eigentümlichen, leicht verschobenen Wärme.

Der Titeltrack öffnet mit einem sanften, jedoch präsenten Groove und weiten Flächen, bevor „Undertow” mit Halftime-Beats und hypnotischen Synths den Sog in die Tiefe noch verstärkt. „Blackwater” wirkt agiler und organischer, während „Tarpon” und „Ray” auf der B-Seite erstmals schwere Kicks auffahren. Trotzdem bleibt der Sound auch hier immer kontrolliert und atmosphärisch.

Dabei erinnert Flow Tide an jene frühen Delsin-Veröffentlichungen, die Techno nicht als starres Raster verstanden, sondern als offenen Raum für Textur, Melodie und Atmosphäre. Gleichzeitig klingt die EP keineswegs retro. Sie ist reduzierter, reif und oft auch cinematisch in ihrer Wirkung. Erwähnenswert ist auch die persönliche Dimension hinter der Platte: Erstmals seit dem Start von Artefakt als Duo im Jahr 2012 wurde diese Veröffentlichung allein von Nick Lapien produziert. Flow Tide gilt also auch als stiller Neubeginn. Dabei ist es kein Bruch mit dem bisherigen Sound geworden, sondern dessen organische Weiterentwicklung. Leopold Hutter

<a href="https://artefakt.bandcamp.com/album/flow-tide">Flow Tide von Artefakt</a>