Erfurter Güterbahnhof: Betreiber:in für möglichen Kulturort gesucht

Das Areal des einstigen Güterbahnhofs könnte zum neuen Ort für Musik und Kultur werden – auch ein neuer Club ist im Gespräch. Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) steht laut Thüringischer Allgemeinen bereits mit verschiedenen Interessent:innen in Kontakt. Konkrete Pläne oder ein festes Betreiberteam gibt es bislang allerdings noch nicht.

Laut Kay Salberg von der LEG prüfen Interessent:innen derzeit unter anderem das Potential für einen Nachtclub. Die Umsetzung und die wirtschaftliche Verantwortung lägen jedoch komplett bei den Betreiber:innen selbst: „Das ist erstmal ein privates Risiko”, so Salberg im Takt Magazin.

Bis eine solche Nutzung möglich wird, sind allerdings noch einige bauliche Arbeiten notwendig. Die Hallen auf dem Areal seien teilweise marode, vor allem Dachfläche, Statik und Auflagen des Denkmalschutzes machen der Umgestaltung zu schaffen. Für jede geplante Nutzung müssen daher eigene Genehmigungen eingeholt werden. Neben dem Nachtclub stehen außerdem Indoor-Konzerte und verschiedene Formen von Hallensport im Raum.

Ob und wann das Gelände tatsächlich kulturell belebt werden kann, ist noch offen. Salberg stellt für das kommende Jahr weitere Optionen in Aussicht. Kultur soll dabei zunächst eine Zwischennutzung sein. Langfristig ist auf dem Gelände ein gemischtes Innenstadtquartier mit neuen Arbeitswelten rund um den Erfurter ICE-Knoten geplant.