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Fotograf Marc McNulty: Bildband dokumentiert 35 Jahre Feiergeschichte 

Mascha Schaper

Der britische Fotograf Marc McNulty blickt mit seinem neuen Buch In Clubland: 35 Summers of Love auf mehr als 30 Jahre Clubkultur zurück. Die Veröffentlichung sammelt rund 550 Fotografien, die zwischen 1990 und 2023 in Clubs, auf Partys und Festivals entstanden sind. Zu sehen sind unter anderem Bilder aus dem Berliner Tresor, dem The Hacienda in Manchester, Cream und Back II Basics in London sowie von Künstlern wie Daft Punk und The Chemical Brothers. Dabei geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um Mode und die Menschen, die die jeweiligen Szenen geprägt haben, heißt es in der Ankündigung.

McNulty begann bereits in den 1980er-Jahren Gigs und Clubnächte zu fotografieren, später erschienen seine Arbeiten unter anderem in den einschlägigen Szenemagazinen The Face und i-D. Neben 190 Seiten mit Bildmaterial enthält das Buch auch seine persönlichen Erinnerungen an die abgebildeten Orte und Begegnungen. 

Rimini (Foto: Mark McNulty)

In Clubland: 35 Summers of Love erscheint am 5. November bei Modern Sky. Die Hardcover-Ausgabe ist auf 100 Exemplare mit einem exklusiven Print limitiert, die erste Softcover-Auflage auf 303 Exemplare. Beide können hier bereits vorbestellt werden.

Kaos in Leeds (Foto: Mark McNulty)
Creamfields 2007 (Foto: Mark McNulty)

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