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Aphex Twin: Vinyl-Reissue von „Drukqs” angekündigt

Johanna Lühr

Das Aphex-Twin-Album Drukqs ist wieder als Vinyl erhältlich. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums veröffentlicht Warp Records das 2001 erschienene Doppelalbum am 30. Oktober erneut auf verschiedenen physischen Formaten. Neben einer 4-LP-Ausgabe wird das Album auch als Doppel-CD und Kassette erhältlich sein.

Drukqs erschien nach einer fünfjährigen Album-Pause und folgte auf Aphex Twins einflussreiches Richard D. James Album von 1996. Das Werk umfasst 30 Tracks und wurde aufgrund seiner Laufzeit von etwa 145 Minuten bei der Veröffentlichung im Jahr 2001 zunächst kontrovers aufgenommen. Über die folgenden Jahre entwickelte es sich jedoch zunehmend zu einem prägenden Teil von Aphex Twins Diskografie.

Das Albumcover von Drukqs

Die Neuauflage enthält keine zusätzlichen Archivtracks oder Remixe. Über den direkten Vertrieb von Aphex Twin beziehungsweise Warp Records folgt jedoch eine limitierte 4-LP-Version mit einem sechsteiligen Poster und einer AFX-Logo-Schablone. Mit der Wiederveröffentlichung kehrt Drukqs nach langer Zeit zurück in den physischen Umlauf, damit ist die gesamte Aphex-Twin-Alben-Diskographie wieder auf Vinyl erhältlich.

Drukqs reiht sich in eine Serie von Neuauflagen aus dem Umfeld von Richard D. James ein. In den vergangenen Jahren erschienen bereits neue Vinyl-Ausgaben von Selected Ambient Works Volume II sowie Veröffentlichungen unter seinem Alias Polygon Window.

Aphex Twin in der Entstehungszeit von „Drukqs”, bei einem Auftritt bei All Tomorrow's Parties in Camber Sands im Jahr 2003 (Foto: unbekannt/ NTS)

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Protozeichnung des Daft Punk Outfits. (Foto: Instagram daftpunk)

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(Foto: Dorothea Tuch / CC BY-SA 2.0)

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