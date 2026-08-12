News

Houghton: Todesfall auf britischem Festival

Johanna Lühr

Auf dem Houghton Festival im britischen Norfolk ist am vergangenen Wochenende eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen bestätigten den Todesfall am Dienstag, den 11. August, via Instagram: „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Familie und den Angehörigen”, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig bedanken sie sich beim medizinischen Team vor Ort, dem Veranstaltungsteam und der Polizei von Norfolk für deren sofortigen Einsatz. Die Veranstalter.innen erklärten außerdem, weiterhin eng mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Angaben zur Identität oder zu den Umständen des Todes wurden bisher nicht veröffentlicht. 

Das Houghton Festival fand vom 6. bis zum 9. August nördlich von London auf dem Gelände von Houghton Hall in Norfolk statt. Das von Craig Richards 2017 gegründete Festival ist für sein hochwertiges durchgehendes 24-Stunden-Musikprogramm bekannt und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der britischen Szene für elektronische Musik.

Die Terminus-Stage des Houghton (Foto: Houghton Festival)

News

Weiterlesen

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

News
„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.

„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

News
„München Beats” erzählt vom Aufstieg des Münchner Nachtlebens in den 1990er-Jahren. Kritiker:innen bemängeln, Techno als Kulisse dient.

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.
News Christoph Benkeser -
Weiterlesen

William Orbit: „Ray of Light”-Produzent im Alter von 69 Jahren gestorben

Der britische Produzent William Orbit verband elektronische Musik mit Pop und prägte eines der wichtigsten Alben von Madonna.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

39 Prozent der Berliner Clubs machen Verluste: Clubcommission legt Studie zur Berliner Clubkultur vor

Berliner:innen lieben nach wie vor ihre Clubs, sie haben aber weniger Geld, bleiben kürzer auf der Tanzfläche – und trinken weniger Alkohol.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Watergate: Padovicz-Gruppe kündigt neuen Club in den Räumen an

Das alte Watergate steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Nun will Immobilienspekulant Gijora Padovicz einen „international erfolgreichen Clubbetreiber” als Mieter gewonnen haben.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Illegaler Rave in Luxemburg: 63 Personen stehen nach Polizeieinsatz vor Gericht 

Knapp ein Jahr nach der Räumung eines illegalen Raves im Norden Luxemburgs nimmt der Fall juristisch Fahrt auf. Wie die Tageszeitung Luxemburger Wort berichtet,...
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Schlag gegen Darknet-Drogen: Anklage gegen mutmaßlichen Betreiber von „Archetyp Market” erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen 31-jährigen Deutschen erhoben, der als Gründer des Darknet-Marktplatzes „Archetyp Market” gilt. Dem Mann wird vorgeworfen,...
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Nach zwei Todesfällen: Ungarisches Psytrance-Festival vorzeitig beendet 

Ein Herzstillstand, ein Sturz von einer Bühnendekoration: Beim Ozora Festival in Ungarn sterben zwei Menschen. Die Veranstalter ziehen Konsequenzen.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Das RAW-Gelände wehrt sich seit Jahren gegen die Neubebauung durch einen Immobilieninvestor (Foto: Google/Lydia Chernosvitova)

R.A.W.-Gelände: Zukunft von Berliner Kulturareal vorerst gesichert

News Johanna Lühr -
Clubs, Bars und Kulturorte auf dem R.A.W.-Gelände erhalten zunächst für mindestens zwei Jahre Planungssicherheit.
Vangelis in seinem Studio

Vangelis: Synthesizer von Filmkomponist stellt neuen Rekordpreis auf

News Christoph Benkeser -
Mit dem Yamaha CS-80 soll der griechische Komponist Vangelis zahlreiche Werke, unter anderem den Score für „Blade Runner”, produziert haben.

William Orbit: „Ray of Light”-Produzent im Alter von 69 Jahren gestorben

News Johanna Lühr -
Der britische Produzent William Orbit verband elektronische Musik mit Pop und prägte eines der wichtigsten Alben von Madonna.
Das Beate Uwe in Mitte ist einer der 181 Clubs und Veranstaltungsorte, die in der Berliner Clubcommission vertreten sind (Foto: Beate Uwe/ Google)

39 Prozent der Berliner Clubs machen Verluste: Clubcommission legt Studie zur Berliner Clubkultur vor

News Alexis Waltz -
Berliner:innen lieben nach wie vor ihre Clubs, sie haben aber weniger Geld, bleiben kürzer auf der Tanzfläche – und trinken weniger Alkohol.
Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Watergate: Padovicz-Gruppe kündigt neuen Club in den Räumen an

News Johanna Lühr -
Das alte Watergate steht seit gut eineinhalb Jahren leer. Nun will Immobilienspekulant Gijora Padovicz einen „international erfolgreichen Clubbetreiber” als Mieter gewonnen haben.

Illegaler Rave in Luxemburg: 63 Personen stehen nach Polizeieinsatz vor Gericht 

News Johanna Lühr -
Knapp ein Jahr nach der Räumung eines illegalen Raves im Norden Luxemburgs nimmt der Fall juristisch Fahrt auf. Wie die Tageszeitung Luxemburger Wort berichtet,...

Schlag gegen Darknet-Drogen: Anklage gegen mutmaßlichen Betreiber von „Archetyp Market” erhoben

News Johanna Lühr -
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen 31-jährigen Deutschen erhoben, der als Gründer des Darknet-Marktplatzes „Archetyp Market” gilt. Dem Mann wird vorgeworfen,...

Nach zwei Todesfällen: Ungarisches Psytrance-Festival vorzeitig beendet 

News Alexis Waltz -
Ein Herzstillstand, ein Sturz von einer Bühnendekoration: Beim Ozora Festival in Ungarn sterben zwei Menschen. Die Veranstalter ziehen Konsequenzen.