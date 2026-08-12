Houghton: Todesfall auf britischem Festival

Auf dem Houghton Festival im britischen Norfolk ist am vergangenen Wochenende eine Person ums Leben gekommen. Die Veranstalter:innen bestätigten den Todesfall am Dienstag, den 11. August, via Instagram: „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Familie und den Angehörigen”, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig bedanken sie sich beim medizinischen Team vor Ort, dem Veranstaltungsteam und der Polizei von Norfolk für deren sofortigen Einsatz. Die Veranstalter.innen erklärten außerdem, weiterhin eng mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Angaben zur Identität oder zu den Umständen des Todes wurden bisher nicht veröffentlicht.

Das Houghton Festival fand vom 6. bis zum 9. August nördlich von London auf dem Gelände von Houghton Hall in Norfolk statt. Das von Craig Richards 2017 gegründete Festival ist für sein hochwertiges durchgehendes 24-Stunden-Musikprogramm bekannt und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der britischen Szene für elektronische Musik.