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„München Beats”: ZDF-Serie über Münchens Technoszene erntet Kritik

Johanna Lühr

Die neue ZDF-Serie München Beats stößt auf Kritik. Die vierteilige Produktion erzählt vom Aufstieg der Münchner Technokultur in den 1990er-Jahren, konzentriert sich dabei aber vor allem auf eine fiktive Familiengeschichte. Der Bayerische Rundfunk bezeichnet die Serie deshalb als „leider eine Soap” und kritisiert, dass die Clubkultur selbst nur eine untergeordnete Rolle spiele.

Im Mittelpunkt steht die 19-jährige Linda, die den Bauernhof ihrer Eltern verlässt und nach München zieht, um DJ zu werden. Gemeinsam mit Marius, dem Sohn eines Unternehmers, möchte sie ein ehemaliges Fabrikgelände in einen Ort für Raves und alternative Kultur verwandeln. Neben der Liebesgeschichte zwischen den beiden, die der Rollingstone als „tragische Inzest-Liebe” betitelt, spielen auch familiäre Konflikte eine zentrale Rolle.

Als historischer Hintergrund dient der Kunstpark Ost. Auf dem ehemaligen Gelände der Pfanni-Werke am Münchner Ostbahnhof entstanden ab 1996 zahlreiche Clubs, Bars und Veranstaltungsorte. Besonders das Ultraschall entwickelte sich zu einem wichtigen Treffpunkt der internationalen Technoszene.

Die Serie greift diese Geschichte auf, widmet sich der damaligen Clubkultur jedoch nur am Rande. Der BR kritisiert unter anderem, dass Themen wie Subkultur, Queerness und Diversität kaum behandelt würden. Auch die Bedeutung der Münchner Clubs für die internationale Technoszene werde nicht ausreichend erzählt.

Ähnlich sieht es die FAZ: Das Format „will einen zwar nostalgisch verklärten, doch wirtschaftspolitisch gestützten Blick auf die ‚neue Freiheit’ der Neunziger werfen, und auf den Sog der Technobewegung, auf die queere Szene und auf Umbrüche, die ‚Existenzen ins Wanken’ bringen, bleibt dabei aber ein konventionelles Unterhaltungsprodukt”, findet Heike Hupertz.

Das Verdikt ist also ziemlich eindeutig: München Beats bleibt hinter dem Potenzial seines historischen Schauplatzes zurück. Statt die Entwicklung der Münchner Technokultur in den Mittelpunkt zu stellen, nutzt die Serie deren Aufbruchstimmung vor allem als Rahmen für ihre Figuren und deren private Konflikte.

München Beats ist seit dem 7. August in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die Ausstrahlung im ZDF folgt am 26. und 27. August.

Serien Plakat "München Beats"(Foto: ZDF)

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