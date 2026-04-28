GROOVE Reviews: Teil 4 der Alben im April 2026

Squarepusher – Kammerkonzert (Warp)

Erwarte das Unerwartete! Kammerkonzert von Squarepusher ist weniger ein klassisches Werk als ein Kammerraum, der kammermusikalische Musik auf eine andere Ebene hebt. Mit seinem 21. Album bleibt Tom Jenkinson seinem Ansatz treu, sich immer weiter auszuprobieren und neues musikalisch-kompositorisches Terrain zu erkunden – alles selbst eingespielt. Seit seinen Warp-Debützeiten, spätestens seit Port Rhombus, lässt sich sein Werk nur unzureichend über stilistische Marker beschreiben. Unvorhersehbarkeit und Regelbruch waren immer die Konstanten. So gesehen fügt sich Kammerkonzert in dieses Ausnahme-Œuvre.

Schon der Auftakt deutet das Prinzip an. „Advance” fungiert als Eintritt in einen kammermusikalischen Raum. Wer hier schon aussteigt, verpasst so einiges. „Central” baut eine reduzierte Funk-Line auf, die sich schichtweise kammermusikalischen Gesten öffnet – Ennio Morricone als atmosphärischer Schatten, nicht als Referenz. Hier beginnt bereits jene Doppelbewegung, die das Album trägt: elektronische Reduktion trifft orchestrale Andeutung, ohne je in eine stabile Synthese zu verschmelzen. Mit „Diligence” verdichtet sich das Material in einem dramatischen Aufbau, fast sinfonisch gedacht. Ist das eine Verfolgungsjagd? „Fairlands” ist sicher kein klassischer Drum’n’Bass, sondern eine kinetische Struktur, in der Streicher nicht begleiten, sondern antreiben. „Fremantle” entzieht sich dann dieser Logik wieder vollständig: lento, sphärisch, ein Moment von schwereloser Suspension. Diese ständigen Wechsel in den Stücken bleiben kein dramaturgischer Effekt, sondern werden zur kompositorischen Methode. „Headquarters” hellt das Spektrum auf, offeriert eine beinahe pastorale Klarheit, bevor „Museum” die Gegenwart wieder in eine funk-getriebene Repetition zurückbeamt. Ach ja, und „Park” durchschreitet einen langsam atmenden Raum – Gitarre, Sonnenaufgangslicht, Entwicklung als zögerliche Bewegung. Doch schon das nächste Stück „Reliance” kippt die Balance erneut: dunkler, gebrochener, soundtrack-artig verdichtet sich hier die von Jenkinson selbst eingespielte Musik. In „Terminus” erreicht das Album eine Art kontrolliertes Überdrehen – free-jazz-nahe Fragmentierung, extreme Verdichtung, ein System kurz vor der Selbstauflösung. „Tideway” fängt diese Energie wieder ein, transformiert sie in langsam aufhellende Linien, während „Uplands” als seltene Geste von vermeintlicher Leichtigkeit aufscheint: Jazzfusion als kurzzeitige Entlastung, nicht als Stabilisierung. Nomen est omen – „Vigilant” zerstört diese Balance erneut, treibt das Material in stakkatoartige Zersetzung, lässt auf der Hut sein, bevor „Welbeck” das Album in eine fast sakrale Fläche zurückführt. Hier kippt die Perspektive endgültig: ambientale Weite, kirchliche Anmutung, Bach im Schatten – als historische Resonanz im Raum.

Kammerkonzert ist kein Crossover im klassischen Sinn, sondern eine simultane Existenz verschiedener musikalischer Zeiten im selben Raum. Die Idee, dass keine musikalische Idee illegal sein sollte, wird hier praktisch umgesetzt. Kammermusik ist ein konsequenter Schritt im Werkkatalog von Squarepusher. Reinhören, entdecken, erwarte das Unerwartete! Liron Klangwart

<a href="https://squarepusher.bandcamp.com/album/kammerkonzert">Kammerkonzert von Squarepusher</a>