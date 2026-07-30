GROOVE Reviews: Die Alben im Juli 2026 (Teil 3)

Plug – Variety Magic (De:tuned)

Mit Variety Magic präsentiert Luke Vibert das zweite posthume Album seines Jungle-Projekts Plug. Dafür hat der Downbeat-Don der Braindance-Posse alte DATs durchforstet, um letztlich bei elf von ihm Mitte der Neunziger produzierten Breakbeat-Tracks anzugelangen. Zwar keine neuen Plug-Tunes also („I couldn’t be Plug now – I’m just not that person”, wie Vibert selbst sagt), doch auch diese alles andere als angestaubten Stücke klingen immer noch frisch und kommen beim gerade gehypten Jungle-Revival genau richtig.

Für alle, die es nicht wissen: Zeitgleich mit Global Communication (als Chameleon) war Vibert einer der ersten leftfieldigen britischen Electronica-Produzenten, die sich breakbeat-verliebt auf Jungle und Drum’n’Bass stürzten, um diese in ihren Klangkosmos zu integrieren. Denn was heutzutage folgerichtig erscheint, war seinerzeit alles andere als üblich: „Apart from my best mate Jeremy, none of my mates liked it. Aphex and (Rephlex co-founder) Grant Wilson-Claridge fucking hated Jungle”, erzählt Vibert im aktuellen Electronic-Sound-Magazin. So erschienen zwischen 1995 und 1997 vier EPs und ein Album mit Viberts Jungle-Stücken. Zwar gab es 2012 ein weiteres Plug-Album mit alten Tracks auf Ninja Tune – dieses hatten die Ninjas jedoch ohne Viberts Zutun zusammengestellt. Und der war mit der Auswahl nicht wirklich glücklich.

Das ist nun anders. Die elf Tracks auf Variety Magic wurden von Vibert höchstselbst kuratiert und bieten genau das, was man erwartet, wenn man ein Plug-Album auf den Plattenteller legt. Einen wilden Ritt quer durchs Hardcore Continuum nämlich, der durch clevere Präzision in den Breakbeat-Mutationen wie auch durch britischen Humor in der Sample-Auswahl besticht. Jungle-Magie trifft Electronica-Finesse. Mithin also nicht weniger als ein großer Spaß. Möge die Vorstellung beginnen! Tim Lorenz

<a href="https://detunedrecords.bandcamp.com/album/variety-magic">Variety Magic von Plug</a>