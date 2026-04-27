GROOVE Reviews: Teil 3 der Alben im April 2026

Lone – Hyperphantasia (Greco-Roman)

Nachdem sich Lone auf seiner letzten LP während der Pandemie verstärkt Ambient- und Shoegaze-Elementen gewidmet hatte, kehrt der britische Produzent nun zu seinem ursprünglichen, maximalistischen Sound zurück. Hyperphantasia liefert über 16 Tracks hinweg ein breites Spektrum elektronischer Genres, das er selbst als „Pop aus einer anderen Dimension” beschreibt.

Das Album ist geprägt von schnellen 2-Step-Rhythmen und Breakbeats, die mit den für Lone typischen leuchtenden Synthesizer-Melodien kombiniert werden. Dabei greift Matt Cutler verschiedene Phasen seiner Karriere auf: „Throw the Ember” (feat. Juga-Naut) referenziert den Lo-Fi-Hip-Hop seiner Anfangstage, während „Waterfall Reverse” an die Jungle- und Hardcore-Einflüsse seiner Veröffentlichungen um 2016 anknüpft.

Besonders wirkungsvoll ist das Album dort, wo diese verschiedenen Einflüsse gleichzeitig aufeinandertreffen und eine dichte Sound-Struktur bilden. Auch wenn die hohe Intensität und die Spieldauer auf voller Länge Konzentration abverlangen, unterstreicht das Werk Lones Fähigkeit, komplexe elektronische Musik in ein zugängliches, fast poppiges Format zu übersetzen. Ein konsequentes Album, das die Vielseitigkeit seines bisherigen Schaffens bündelt. Leopold Hutter

<a href="https://lone.bandcamp.com/album/hyperphantasia">Hyperphantasia von Lone</a>