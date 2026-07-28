GROOVE Reviews: Die Alben im Juli 2026 (Teil 2)

Madonna – Confessions II (Warner)

Jetzt bloß nicht vom Hocker fallen, denn die Queen kehrt dorthin zurück, wo ihre Musik einst revolutionär war – in die Clubs. Als Madonna 2022 ankündigte, wieder mehr House machen zu wollen, dürfte so mancher Fan skeptisch gewesen sein. Mit Confessions II, dem offiziellen Nachfolger des gefeierten Albums Confessions on a Dance Floor von 2005, will sie dieses Versprechen nun einlösen. Gemeinsam mit Produzent Stuart Price liefert sie ein Album ab, das sich wieder hörbar an der Clubkultur orientiert, ohne zur reinen Nostalgieveranstaltung zu werden. Schon die ersten Sekunden von „I Feel So Free” machen klar, dass hier kein gewöhnliches Pop-Album beginnt. Sanfte Chöre schweben durch den Raum, eine verzerrte Männerstimme fragt: „How was your evening so far?” – Madonnas trockene Antwort: „Don’t be a vibe kill.” Dann setzt der Bass ein. Der Track entwickelt sich zu einer sinnlichen Mischung aus Spoken-Word-Elementen, deepen Club-Sounds und emotionalem Gesang. Madonna klingt hier so frei und gleichzeitig verletzlich wie lange nicht.

Auch „Good For The Soul” knüpft daran an. Breakbeat-Anleihen treffen auf euphorische House-Pianos, der Refrain bleibt sofort hängen. Der Song klingt nach Sonnenaufgang an einem heißen Sommertag – ein fabelhafter Closing-Track. Mit „One Step Away” nimmt das Album erstmals Tempo heraus. Reduzierte House-Beats, verzerrte Vocals, Streicher und melancholische Akkorde schieben sich übereinander. Mit Sabrina Carpenter wird „Bring Your Love” poppiger, ohne den House-Unterbau aufzugeben. Die Stimmen harmonieren überraschend gut. „Danceteria” rückt Madonna anschließend deutlicher in den Vordergrund. Der Song erinnert an ihre frühen New Yorker Clubjahre und klingt unverkennbar nach ihr: melodisch, selbstbewusst und tanzbar.

Überhaupt bewegt sich Confessions II ständig zwischen verschiedenen Spielarten elektronischer Musik. „Read My Lips“ verbindet mediterrane Gitarren, Latin-Rhythmen und House mit Feids spanischsprachigem Gastbeitrag zu einem sommerlich-sinnlichen Strandbar-Track, während „Everything” immer wieder zwischen dunklen elektronischen Passagen und hellen Gitarrenflächen pendelt. Danach verliert das Album etwas an Zug. „Love Sensation” bleibt melodisch und geschmeidig, „Love Without Words” setzt chaotischen Sprechgesang und Acid-Anklänge in housige Beats. „Bizarre” treibt mit Achtziger-Synths, schnippendem Rhythmus und Bass nach vorn, während „School” mit abgehackten Sounds und drückendem Fundament bewusst Unordnung erzeugt. Im letzten Drittel wird Confessions II persönlicher. „Fragile” kombiniert klare Vocals mit Claps und Breakbeats, „My Sins Are My Savior” bringt Stromaes französischen Gesang mit düsterem Oldschool-Vibe zusammen. „Betrayal” wirkt mit Klavier, Bläsern und Breakbeats wie ein nächtlicher Spaziergang durch unbekannte Straßen. Auf „The Test” kommt Tochter Lourdes Leon hinzu, bevor „L.E.S. Girl” den ruhigen Schlusspunkt setzt.

Am stärksten bleibt dennoch der Opener. „I Feel So Free“ zieht sofort in seinen Bann gezogen und überrascht gleichzeitig. Einen derart elektronisch aufgeladenen Track hätte man von Madonna nicht erwartet. Gerade weil er ihre Stimme nicht einfach über eine klassische Pop-Produktion legt, sondern sie in verzerrte Vocals, dunkle Flächen und einen langsam einsetzenden House-Bass einbettet, wirkt er wie ein echter Aufbruch. Aber: Nicht jeder Song entfaltet eine ähnliche Durchschlagskraft. Während die erste Albumhälfte mit mutigen House-Produktionen und starken Hooks begeistert, verliert das Album zum Ende hin etwas an Fokus und bewegt sich häufiger in klassischeren Pop-Gefilden. Anne Holzki