Mixe des Monats: April 2026

Während ich diese Zeilen schreibe, lasse mich von den ersten echten Sonnenstrahlen dieses Jahres wärmen. Auf den Ohren: Jono Xidias‘ Set, das im Kontrast zur hellen Stimmung mit einem eher düsteren und langsamen Flow beginnt.

Ich schließe die Augen, und eine Traumwelt macht sich vor mir auf. Ich bin nicht mehr auf dem Gartenstuhl, sondern auf einer geheimnisvollen Erkundungstour durch den Dschungel. Reptilienartige Geräusche schmücken den trippy Sound. Bald kommen dumpfe Trommeln hinzu, die diesen Regenwald-Soundtrack vervollkommnen. Die Luft ist feucht, die Spannung steigt, hier und da zischen hektische Schlangen, während sie sich an meinen Füßen vorbei winden. Ein Rascheln in den hohen Palmen lässt mich aufschauen, vielleicht erhasche ich ja einen Blick auf einen Helmkasuar.

Der Sound bewegt sich irgendwo zwischen Electro, Minimal und experimentellen Einflüssen und erzeugt dabei eine hypnotische Wirkung. Vielleicht hat Jono Xidias für sein Set ja genau diese Vision gehabt, er stammt nämlich selbst aus dem Land, das bekannt für seine jahrhundertealten, überwältigenden Regenwälder ist: Australien. Neben Unai Trotti und Kensa gratuliert ihm auch DJ und Produzent Reptant zum 71. Cartulis-Podcast. Auch dessen Sound erinnert an Reptilien. Greta Allgöwer