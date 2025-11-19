APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Die Initiative Musik vergab mit dem APPLAUS-Award in diesem Jahr insgesamt 1,7 Millionen Euro Preisgeld an 88 Gewinner. Ausgezeichnet wurden Live-Musikclubs und Konzertreihen in Deutschland. Am Abend des 17. November wurde der Preis in München zum zwölften Mal verliehen.

„Musikclubs sind ein wichtiger Teil der kulturellen Infrastruktur unseres Landes und das kreative Rückgrat der deutschen Populärmusikkultur. Wir alle können stolz darauf sein, dass Deutschlands Clubszene Weltruhm genießt – nicht nur Legenden wie das Berliner Berghain, sondern auch die vielen kleineren und größeren Clubs landesweit”, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auf der Verleihung.

Prämiert wurden Leistungen in den Kategorien Beste Livemusikprogramme, Beste Livemusikspielstätten sowie Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen für herausragende Arbeit, kreative Programmgestaltung und gesellschaftliches Engagement. „Ob Pop, Punk, elektronische Clubsounds oder Jazz – die ausgezeichneten Orte stehen für Kreativität, Leidenschaft und Offenheit”, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Kategorie Beste Livemusikprogramme wurden 20 Einrichtungen mit jeweils 40.000 Euro ausgezeichnet. Der Hauptpreis ging an das domicil in Dortmund. Weitere Preisträger sind unter anderem das Cassiopeia und KM28 in Berlin, der Musikbunker in Aachen sowie der Z-Bau in Nürnberg.

Bei den Besten Livemusikspielstätten erhielten 22 Preisträger:innen jeweils 25.000 Euro. Den Hauptpreis in dieser Kategorie gewann das objekt klein a in Dresden. Ausgezeichnet wurden außerdem unter anderem Neue Zukunft, Sameheads und der Kühlspot Social Club in Berlin.

In der Kategorie Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen gingen 43 Auszeichnungen mit jeweils 10.000 Euro an die Gewinner:innen. Den Hauptpreis gewann die villaWuller in Trier. Weitere Preise erhielten unter anderem das Waldzimmer in Lübeck, das P.ara in Bremen und das BEEK in Hamburg.

Zusätzlich wurden besondere Preise in den Bereichen Awareness, Inklusion und Nachhaltigkeit vergeben, ebenfalls mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. Die Awareness-Auszeichnung erhielt das Mahagoni-Kollektiv aus Konstanz, die Inklusionsauszeichnung ging an das SO36 in Berlin und der Nachhaltigkeitspreis an das KFZ Marburg.

Der Kulturstaatsminister bekannte sich ausdrücklich zu dieser Art der Förderung: „Wegen des beeindruckenden Reichtums kultureller Institutionen in der Fläche und der breiten Palette regionaler Exzellenz”, so Weimer weiter in seiner Rede. „Die zentrale Aufgabe von Kulturpolitik ist es daher, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Clubs auch in Zukunft ihre Türen öffnen können: durch die ständige Weiterentwicklung passgenauer Clubförderprogramme sowie durch Verbesserungen beim Bau- und Immissionsschutzrecht.”

Der APPLAUS-Award wird von der Initiative Musik realisiert, die den Preis erstmals 2013 ausrichtete. Die Initiative Musik ist die zentrale Fördereinrichtung für die deutsche Musikwirtschaft und stärkt die Präsentation und Verbreitung von Musik aus Deutschland im In- und Ausland.