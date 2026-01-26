Mitglied jetzt!
News

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

Paul Sauerbruch

Pitchfork führt eine Bezahlschranke ein. Erstmals in seiner 30-jährigen Geschichte sind die Inhalte des digitalen Musikmagazins mit mehr als 30.000 Reviews nicht mehr öffentlich zugänglich. Für einen Preis von fünf US-Dollar im Monat haben die Abonnent:innen freien Zugriff auf das Archiv, darüber hinaus können sie Alben bewerten und Kommentare schreiben.

Für nicht zahlende Nutzer:innen bleiben News, Features und Kolumnen weiterhin frei zugänglich, während der Zugriff auf Reviews auf vier Texte pro Monat begrenzt ist. Leser-Scores und Kommentare sind ausschließlich Abonnent:innen vorbehalten.

Abonnent:innen können Alben selbst auf der bekannten Skala von 0,0 bis 10,0 Punkten bewerten; sobald mindestens fünf Bewertungen vorliegen, wird ein aggregierter Leser-Score zusätzlich zur redaktionellen Wertung angezeigt. Eine moderierte Kommentarfunktion unter Reviews, die Diskussionen zwischen Leserschaft und Redaktion ermöglichen soll, kommt ergänzend hinzu.

Best New Music ist eine beliebte Rubrik von Pitchfork (Foto: Screenshot)

„Wir glauben weiterhin an die Autorität und – ehrlich gesagt – auch an die einzigartige Positionierung des Geschmacks von Pitchfork, möchten aber künftig ebenso den Geschmack und die Meinungen unserer Leser:innen veröffentlichen”, betont Pitchfork in einem Statement.

Pitchfork ist ein US-amerikanisches Online-Musikmagazin, das 1996 von Ryan Schreiber gegründet und 2015 von Condé Nast übernommen wurde. Die Plattform ist besonders für ihre Alben-Rezensionen mit numerischer Bewertung bekannt. Schwerpunktmäßig berichtet das Format über Indie-, Alternative-, elektronische und experimentelle Musik. Neben Reviews veröffentlicht Pitchfork auch News, Interviews und Ankündigungen. Anfang 2024 wurde das Magazin infolge eines Zusammenschlusses mit GQ grundlegend umstrukturiert, wenig später wurde das Pitchfork Music Festival eingestellt. Anfang 2025 hatte Pitchfork erstmals ein Printausgabe angekündigt.

Unser Meinungsstück über den Niedergang des Musikjournalismus findet ihr hier.

Das Büro von Pitchfork in New York im Jahr 2024 (Foto: Grec Architects)

News

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
News Michael Sarvi -
Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
News Paul Sauerbruch -
Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.
News Paul Sauerbruch -
Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.
News Alexis Waltz -
Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
News Paul Sauerbruch -
Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
News Paul Sauerbruch -
Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
News Paul Sauerbruch -
Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.
News Paul Sauerbruch -
