Pitchfork: Print-Quartalsmagazin angekündigt

Das digitale Musikmagazin Pitchfork hat seine erste gedruckte Ausgabe veröffentlicht. Das Heft enthält nur einen einzigen Beitrag – ein Porträt des schwedischen Rappers Bladee von Meaghan Garvey.

Fotos für den Artikel schoss Jason Nocito, das Heft wurde von Chris Panicker, Keir Novesky und Michael Houtz gestaltet. Das Magazin ist exklusiv in der Buchhandlung Printed Matter in New York für 25 Dollar erhältlich. Am 4. März lädt Printed Matter Leser:innen zur Launch-Party mit Mitwirkenden des Magazins ein.

Head of Editorial Content Mano Sundaresan bezeichnet die Veröffentlichung als „den Beginn einer neuen Ära für Pitchfork – geprägt von großen bisher unerzählten Geschichten über Musik und einer Rückkehr zu unseren Wurzeln in einem mit Leidenschaft ausgeübten Musikjournalismus.”

Pitchfork ist ein US-amerikanisches Musikmagazin, das sich auf Indie und andere randständige Musikrichtungen konzentriert und für seine ausführlichen Rezensionen und Berichte über aktuelle Entwicklungen in der Musikszene bekannt ist. Anfang 2024 wurde es, verbunden mit einem massiven Stellenabbau, tiefgreifend umstrukturiert und Teil des Männermagazins GQ. Auch das zugehörige Musikfestival wurde eingestellt.