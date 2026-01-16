taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Die taz veranstaltet eine Diskussionsrunde über Musikkritik im Shitstormzeitalter. „Musikdiskurs im Netz 2.0: Höhere Weihen, niedere Instinkte” findet am 20. Januar in der taz Kantine in Berlin statt.

„Wie begleiten Fankulturen und Social-Media-Präsenz eine kritische Auseinandersetzung mit Pop? Welche Folgen kann ein Veriss (sic!) haben? Was ist die Kunst eines Disstracks und weshalb bleiben wir trotzdem menschlich zugewandt?”, heißt es in der Einladung.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Musikkritik und öffentliche Debatten durch soziale Medien, Fankulturen und digitale Kommunikationsformen verändert haben. Zu den Gästen zählen die Autorin Annekathrin Kohout, der Musiker und Produzent Henrik von Holtum, auch bekannt als Textor, sowie die Journalistin Juliane Liebert. Moderiert wird der Talk von taz-Musikredakteur Julian Weber. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.