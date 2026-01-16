Mitglied jetzt!
taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Paul Sauerbruch

Die taz veranstaltet eine Diskussionsrunde über Musikkritik im Shitstormzeitalter. „Musikdiskurs im Netz 2.0: Höhere Weihen, niedere Instinkte” findet am 20. Januar in der taz Kantine in Berlin statt.

„Wie begleiten Fankulturen und Social-Media-Präsenz eine kritische Auseinandersetzung mit Pop? Welche Folgen kann ein Veriss (sic!) haben? Was ist die Kunst eines Disstracks und weshalb bleiben wir trotzdem menschlich zugewandt?”, heißt es in der Einladung.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Musikkritik und öffentliche Debatten durch soziale Medien, Fankulturen und digitale Kommunikationsformen verändert haben. Zu den Gästen zählen die Autorin Annekathrin Kohout, der Musiker und Produzent Henrik von Holtum, auch bekannt als Textor, sowie die Journalistin Juliane Liebert. Moderiert wird der Talk von taz-Musikredakteur Julian Weber. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Diskussion findet mit Henrik von Holtum, Annekathrin Kohout & Juliane Liebert statt (Foto: taz/DSC, Allgeier, Julianeporträt)

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
