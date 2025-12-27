[REWIND2025]: Die 20 besten Singles des Jahres

Commodo x Gantz – ITX038 (Ilian Tape)

Wiedervereinigungen sind nie so ganz unkompliziert. Da hat sich ein bisschen was angestaut. Das merkt man nicht nur am Essstisch zu Weihnachten, sondern auch an der Plattenbörse. Gerade wenn man zehn Jahre untergetaucht ist. Kann man dann einfach über Nacht eine Drei-Track-EP rausbringen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ja, also Commodo und Gantz können – auch ohne Kahn und nicht mehr auf Deep Medi, aber auf Ilian Tape. Der Sound ist im Vergleich zu damals deutlich industrieller und technoider, dichter und drückender. Der Sub sitzt aber immer noch da, wo er sitzen soll, als hätte man sich erst gestern gesehen. Hach, sie werden so schnell erwachsen. Jakob Senger

<a href="https://iliantape.bandcamp.com/album/itx038-89-gloom">ITX038 – 89! Gloom by Commodo x Gantz</a>