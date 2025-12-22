Dezember 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Aquafaba – Plura (Kalahari Oyster Cult)

Hinter Aquafaba steckt der Däne Natal Zaks, auf dessen Discogs-Seite weitere 14 Soloprojekte und zehn Kollaborationen gelistet werden. Also umtriebig, der Gute. Plura wiederum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich „mehrere” oder „viel” und kann auch im Sinne von „wachsen lassen” oder „versprechen” benutzt werden. Ok, hier scheint eine:r nicht festgelegt zu sein. Spiegelt sich das auch in der Musik des Albums wider? Und wie.

Eintöniges findet sich nicht, stilistisch lässt sich Plura kaum fassen, außer dass es im weitesten Sinne Techno atmet, sich auf etliche Verästelungen dieses großen Genres aufpfropft und von diesen Knotenpunkten aus Neues wachsen lässt. Nicht im Sinne von Neuerfindungen, eher in Richtung eines Sich-zu-eigen-Machens. Das Album durchzieht etwa ein konsequenter Minimalismus, aber Minimal Techno geht anders. Auch sind Aquafabas ausgeprägte Klöppelexzesse nicht dem allgegenwärtigen und langsam öden oder mindestens überbewerteten Polyrhythmus-Trend zuzuordnen. Mit aktuellem Höchstgeschwindigkeits-Bumbum haben die sechs Tracks ebenfalls nichts zu tun, würden aber in vielen Sets angesagter DJs eine gute Figur machen, vor allem das abschließende „Let’s Go”. Genau, das Album umfasst nur sechs Stücke. Hier ist ebenfalls Reduktion angesagt, wie auch in den Arrangements der Tracks, die vollkommen auf Breakdown-Zirkus und sonstiges Brimborium verzichten, weil sie auch ohne Zuckerguss und aufgeblasene Backen groovy Glücksgefühle im Tänzer:innenhirn erzeugen. Mathias Schaffhäuser

<a href="https://kalaharioystercult.bandcamp.com/album/plura">Plura von Aquafaba</a>