Mixe des Monats: Dezember 2025

Mala – RA.1016 2000-2025: The Listening Session (Resident Advisor)

Mein Mix für diesen Monat sollte ursprünglich subtiler und pointierter sein: ein Drone-Ambient-Mix, der als alternatives Klangschalenritual in einem mit Teppichen ausgelegten Listening-Space aka LSD-Microdosing-Retailer in Kreuzkölln aufgenommen wurde. Ich grüße meine Freunde aus der 7B. Alternativ ginge auch ein Dub-Techno-Fusion-Mix, der nach 15 Minuten schon die Abfahrt bei 150 BPM nimmt und mich wundern lässt, warum ich beim Spülen einen Herzkasper bekomme. Dann vielleicht doch die zweieinhalbstündige Session mit südkoreanischem Shoegaze aus den frühen Neunzigern. Oder ein Mix, dessen erste zwei Minuten aus einer von Autohupen orchestrierten Version der amerikanischen Nationalhymne bestehen. Sorry, Lee Gamble.

Schöne Pläne, die ich jetzt beherzt in die Tonne treten kann, nachdem Mala seinen 25-Jahre-Heritage-Mix veröffentlicht hat. Das ist, wie wenn ich an Weihnachten überlege, ob ich mich jetzt der sechsteiligen Jodorovsky-Retrospektive aussetze, nach 20 Minuten aber die Geduld verliere und mir am Ende doch wieder die Herr der Ringe-Trilogie B2B reinziehe. Jedenfalls: Kode9, Burial, Skream, Pinch, Appleblim, Quest, Mala x Coki, Gantz, Commodo – alle Gefährten an einem Ort versammelt. Dubwize-Pressure trifft Stone-Cold-Dancefloor-Heaters, ein paar neuere Tunes und das obligatorische „Anti War Dub” am Ende. Eine schöne, bedächtige Reise zurück in eine Zeit, in der ich mir noch Platten leisten konnte und mein Clubmusik-Kosmos eigentlich nur aus Dubstep und Drum’n’Bass bestand. Deswegen pack‘ ich mich jetzt auf meinen 2×2-Meter-IKEA-Perser, zieh mir einen Kamillentee mit zwei (!) Beuteln rein und lasse das Jahr ausfaden. Jakob Senger