Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

Jakob Senger

Die von DVS1 mitgegründete Initiative Fair Play hat ihren ersten Bericht veröffentlicht. Electronic Music Royalties Under the Microscope befasst sich mit der Verteilung von Tantiemen von Club-Auftritten in Großbritannien. Das erste Ergebnis fällt drastisch aus: Nur ein Drittel der Tantiemen im Bereich elektronischer Musik erreicht seine korrekten Urheber:innen. Außerdem werden jährlich geschätzte 5,7 Millionen Pfund (6,4 Millionen Euro) falsch verteilt. Die Hauptgründe dafür sind die geringe Nutzung von Music-Recognition-Technologie (MRT), analoge Verteilmechanismen mit begrenzter Trefferquote sowie der Umstand, dass fast die Hälfte der Produzent:innen nicht bei Verwertungsgesellschaften registriert sind.

Fair Play Report

Fair Play schlägt Reformen zur Verbesserung der Genauigkeit von Tantiemenzahlungen vor. Die Nutzung von Music-Recognition-Technologie soll ausgeweitet werden. Zusätzlich sollen neue Urheber:innen bei Verwertungsgesellschaften schneller registriert werden.

Die Initiative Fair Play setzt sich unter anderem aus ehemaligen Mitarbeiter:innen von Aslice und Audience Strategy Agency zusammen. Aslice war eine ebenfalls von DVS1 2022 ins Leben gerufene Plattform zur gerechten Verteilung von Künstler:innen-Tantiemen, die 2024 den Betrieb eingestellt hatte.

In Wien beschäftigt sich die DJ-Gewerkschaft DECK ebenfalls mit dem Thema Tantiemen im Clubbetrieb. Mit „Project Playlist” will man aktiv auf die Missstände aufmerksam machen. Die Party unter diesem Motto findet am 12. Dezember im Celeste statt und könnte ein Alternativmodell für zukünftige Veranstaltungen sein. Alle DJ-Sets des Events werden als einzelne Konzerte gelistet, die Tracklisten veröffentlicht und anschließend der österreichischen Verwertungsgesellschaft AKM gemeldet. „So wird sichtbar, dass ohne diese Personen keine Club-Veranstaltungen – und damit keine Clubkultur – existieren würden”, heißt es von DECK.

DVS1 (Foto: Presse)


News

Weiterlesen

Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

News
Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...

Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

News
Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
News Jacob Wittmer -
Weiterlesen

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Renate (Foto: Charlotte Elsen)

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

News Michael Sarvi -
Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

News Katharina Pittack -
Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
DJ Paulette aus Manchester trat im der Haçienda neben internationalen DJ-Größen auf (Foto: Presse)

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

News Jacob Wittmer -
Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

News Jakob Senger -
Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

News Michael Sarvi -
Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
Der Globus-Floor des Tresor (Foto: Undplus)

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

News Jakob Senger -
Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

News Die Redaktion -
Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

News Alexis Waltz -
Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv