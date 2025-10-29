Mitglied jetzt!
News

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

Katharina Pittack

Der neu eröffnete Technoclub WDM in Hannover startet einen Charity-Aktion, bei der 60.000 Euro für die Sanierung der maroden Toiletten zusammenkommen sollen. Der Club verkauft 100 goldene Fliesen, die als dauerhafte Werbetafeln in den Toilettenkabinen des Clubs angebracht werden. 

Die Fliesen sind in drei Varianten erhältlich, die zwischen 1.200 und 2.300 Euro kosten. Jede Fliese kann individuell gestaltet werden – etwa mit einem QR-Code mit einem Instagram- oder SoundCloud-Link, einem Logo oder einer persönlichen Botschaft. Das Angebot richtet sich ebenso an Privatpersonen, die sich als Spender verewigen wollen, wie an Künstler:innen oder Firmen, die die Tafel an Werbefläche nutzen wollen. 

Die Idee stammt von Daniel Pflieger, der für Projekte wie Piano Bombing, Der Gute Turm und verschiedene Guerilla-Kunstaktionen bekannt ist. Sein Gedanke: „Die Wände auf dem WC eines Technoclubs sind meiner Meinung nach die besten Werbeflächen überhaupt. Elektromusik-affine Menschen sollen ja mitunter auch gewisse Substanzen konsumieren, deren Nebenwirkung unter anderem Muskelverkrampfungen sind. Der sogenannte Speedpenis führt dann dazu, dass Urinieren deutlich länger dauert – und diese Zeit wird genutzt, um sämtliche Sticker in der Umgebung aufmerksam zu studieren. Genau da setzt die Golden Tiles-Idee an.“

Initiator Daniel am Pissoir (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)

Neben der Platzierung auf der „Wall of Fame“ in den Toiletten profitieren Unterstützer auch durch andere Vorteile: ein Jahr freier Eintritt ins WDM – im Wert von rund 800 Euro – sowie eine Nennung auf der Website des Clubs und – je nach Paket – ein professionell produziertes Instagram-Reel. 

Läuft die Kampagne erfolgreicher als geplant, geht der Überschuss an zwei gemeinnützige Organisationen: die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Domiziel gGmbH sowie den Verein Piano Bombing e.V.

Das WDM eröffnete am 25. Oktober und wird von der ehemaligen Belegschaft des PAN betrieben, das kürzlich seine Türen schloss. Die neue Location liegt nur wenige Gehminuten vom alten Standort entfernt.

David Heuer mit goldener Fliese (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)


