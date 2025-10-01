Mitglied jetzt!
News

WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Lea Jessen

Mit dem WDM eröffnet am 25. Oktober ein neuer Club in Hannover. Die Location am Weidendamm 8 wird von der Belegschaft des PAN betrieben, das am nächsten Wochenende schließt.

Das WDM ist nur wenige Gehminuten vom alten Standort entfernt. Der neue Standort hatte das im Februar geschlossene Club-Projekt Weltspiele beherbergt.

Das WDM bietet zwar wie PAN Techno, House und Trance, will sich kulturell aber breiter aufstellen. „Wir wollen keinen Abklatsch vom PAN schaffen, sondern etwas Eigenes aufbauen”, heißt es in der Ankündigung auf Instagram. „Mit anderem Drive, frischer Idee und neuer Energie”.

„Wir wollen den Club neu denken und uns den Bedürfnissen der neuen Generation anpassen”, sagte Geschäftsführer und PAN-Gründer David Heuer gegenüber der GROOVE. Das Projekt PAN gehöre vollständig der Vergangenheit an. „Dafür haben wir das Team mit noch mehr Leuten aus anderen kulturellen Bereichen aufgestockt.”

Neben dem regulären Clubbetrieb sollen Jazzkonzerte, Poetry Slams oder Flohmärkte am neuen Standort stattfinden. „Alleine läuft der Club nicht”, so der 43-jährige Veranstalter. „Die Kids kommen um 2 und gehen um halb 5”.

Am Wochenende möchte das WDM vor allem junge Künstler:innen unterstützen. Um das Gelingen des neuen Konzeptes zu garantieren, arbeitet der Club mit der Musikschule sowie der Hannoveraner Drogenberatung Momo zusammen. Das gesamte Team ist neu geschult, allein im Awarenessbereich arbeiten 15 Personen.

Die Opening-Party veranstaltet das WDM am 25. Oktober ab 23 Uhr. Mit dabei sind unter anderem DXRVO, Charis und Vinvar.

Das PAN war acht Jahre Teil der Hannoveraner Technoszene. In dieser Periode haben unter anderem Honey Dijon, Ellen Allien und DJ Hell dort gespielt.

Das Line-Up der Opening-Party im WDM (Foto: PAN / Instagram)
Das Line-up der Opening-Party im WDM (Foto: PAN / Instagram)
Das WDM in Hannover (Foto: David Heuer)


Roi Perez vor dem Berghain (Foto: Instagram / Roi Perez)

Roi Perez: Londoner Festival sagt Auftritt von israelischem DJ ab

News Die Redaktion -
Die pro-palästinensische Aktivist:innen-Gruppe Ravers for Palestine wirft Roi Perez unter anderem vor, „Israel zu normalisieren”.
Der Eingang des White Noise in Stuttgart (Foto: White Noise)

White Noise: Stuttgarter Club schließt wegen Anfeindungen

News Katharina Pittack -
Die Schließung trifft die Stuttgarter Clubszene unerwartet, jetzt fallen viele Partys kurzfristig aus.
Die Corsica Studios in London (Foto: Instagram / corsica.studios)

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

News Tom-Luca Freund -
Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.
Live-Nation-CEO Michael Rapino (Foto: Live Nation)

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

News Tom-Luca Freund -
Die Association of Independent Festivals fordert nach einer Anhörung im britischen Parlament Maßnahmen. Auch in den USA wächst der Druck.
In der Ausstellung ist unter anderem die Original-DJ-Booth des Nova Festivals zu sehen. (Foto: Nova Exhibition)

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

News Die Redaktion -
Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
Der Tag der Clubkultur 2023 im Puticlub (Bild: Andrea Rojas)

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

News Tom-Luca Freund -
Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
Damit ist auch der gesamte Spotify-Katalog auf den gebräuchlichen CDJs abspielbar (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

News Tom-Luca Freund -
Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

News Lea Jessen -
„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.

