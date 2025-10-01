WDM: PAN-Crew eröffnet neuen Club in Hannover

Mit dem WDM eröffnet am 25. Oktober ein neuer Club in Hannover. Die Location am Weidendamm 8 wird von der Belegschaft des PAN betrieben, das am nächsten Wochenende schließt.

Das WDM ist nur wenige Gehminuten vom alten Standort entfernt. Der neue Standort hatte das im Februar geschlossene Club-Projekt Weltspiele beherbergt.

Das WDM bietet zwar wie PAN Techno, House und Trance, will sich kulturell aber breiter aufstellen. „Wir wollen keinen Abklatsch vom PAN schaffen, sondern etwas Eigenes aufbauen”, heißt es in der Ankündigung auf Instagram. „Mit anderem Drive, frischer Idee und neuer Energie”.

„Wir wollen den Club neu denken und uns den Bedürfnissen der neuen Generation anpassen”, sagte Geschäftsführer und PAN-Gründer David Heuer gegenüber der GROOVE. Das Projekt PAN gehöre vollständig der Vergangenheit an. „Dafür haben wir das Team mit noch mehr Leuten aus anderen kulturellen Bereichen aufgestockt.”

Neben dem regulären Clubbetrieb sollen Jazzkonzerte, Poetry Slams oder Flohmärkte am neuen Standort stattfinden. „Alleine läuft der Club nicht”, so der 43-jährige Veranstalter. „Die Kids kommen um 2 und gehen um halb 5”.

Am Wochenende möchte das WDM vor allem junge Künstler:innen unterstützen. Um das Gelingen des neuen Konzeptes zu garantieren, arbeitet der Club mit der Musikschule sowie der Hannoveraner Drogenberatung Momo zusammen. Das gesamte Team ist neu geschult, allein im Awarenessbereich arbeiten 15 Personen.

Die Opening-Party veranstaltet das WDM am 25. Oktober ab 23 Uhr. Mit dabei sind unter anderem DXRVO, Charis und Vinvar.

Das PAN war acht Jahre Teil der Hannoveraner Technoszene. In dieser Periode haben unter anderem Honey Dijon, Ellen Allien und DJ Hell dort gespielt.