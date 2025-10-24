Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

Der Nachlass von Florian Schneider kommt unter den Hammer. Das US-Auktionshaus Julien’s Auctions versteigert am 19. November über 450 Musikinstrumente und persönliche Gegenstände des Kraftwerk-Mitbegründers.

Die Auktion umfasst eine beeindruckende Sammlung von Hardware und Instrumenten, unter anderem Synthesizer, Effekte und Blasinstrumente. Zu den Highlights gehört der Sennheiser VSM-Vocoder, dessen Roboterstimme auf Klassikern wie „Wir sind die Roboter” und „Die Mensch-Maschine” zu hören ist. Die Startgebote beginnen bei 5.000 US-Dollar, die finale Summe könnte bei rund 40.000 Dollar liegen.

Der Sennheiser VSM-Vocoder (Foto: Juliens Auctions)

Zum Verkauf stehen außerdem: Ein EMS AKS Suitcase, ein ARP 2600 Modell 2602, mehrere Korg PS-Systeme und sogar Schneiders bekannte Querflöte. Selbst sein Rennrad aus dem Video zur Single „Tour de France” wird versteigert. Auch Bauhaus-Möbel, ein VW-Van oder Jil-Sander-Anzüge sind gelistet.

Die Auktion startet um zehn Uhr und findet in der Musicians Hall of Fame and Museum in Nashville, Tennessee statt. Sie wird gleichzeitig online über JuliensLive.com abgehalten. Musikfans und Sammler:innen aus aller Welt können dort bereits jetzt Gebote abgeben oder sich zur Live-Auktion anmelden.

Florian Schneider verstarb 2020 im Alter von 73 Jahren. Gemeinsam mit Ralf Hütter gründete er 1970 Kraftwerk und prägte mit minimalistischer Elektronik und maschineller Präzision die Musikgeschichte. Florian Schneider verließ Kraftwerk 2009.

Alle Gegenstände der Auktion findet ihr hier.