News

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

Lea Jessen

Der Nachlass von Florian Schneider kommt unter den Hammer. Das US-Auktionshaus Julien’s Auctions versteigert am 19. November über 450 Musikinstrumente und persönliche Gegenstände des Kraftwerk-Mitbegründers. 

Die Auktion umfasst eine beeindruckende Sammlung von Hardware und Instrumenten, unter anderem Synthesizer, Effekte und Blasinstrumente. Zu den Highlights gehört der Sennheiser VSM-Vocoder, dessen Roboterstimme auf Klassikern wie „Wir sind die Roboter” und „Die Mensch-Maschine” zu hören ist. Die Startgebote beginnen bei 5.000 US-Dollar, die finale Summe könnte bei rund 40.000 Dollar liegen.

Der Sennheiser VSM-Vocoder (Foto: Juliens Auctions)

Zum Verkauf stehen außerdem: Ein EMS AKS Suitcase, ein ARP 2600 Modell 2602, mehrere Korg PS-Systeme und sogar Schneiders bekannte Querflöte. Selbst sein Rennrad aus dem Video zur Single „Tour de France” wird versteigert. Auch Bauhaus-Möbel, ein VW-Van oder Jil-Sander-Anzüge sind gelistet.

Die Auktion startet um zehn Uhr und findet in der Musicians Hall of Fame and Museum in Nashville, Tennessee statt. Sie wird gleichzeitig online über JuliensLive.com abgehalten. Musikfans und Sammler:innen aus aller Welt können dort bereits jetzt Gebote abgeben oder sich zur Live-Auktion anmelden.

Florian Schneider verstarb 2020 im Alter von 73 Jahren. Gemeinsam mit Ralf Hütter gründete er 1970 Kraftwerk und prägte mit minimalistischer Elektronik und maschineller Präzision die Musikgeschichte. Florian Schneider verließ Kraftwerk 2009.

Alle Gegenstände der Auktion findet ihr hier.

Florian Schneider (Foto: Lynn Goldsmith)


News

Lea Jessen -
Michael Sarvi -
Katharina Pittack -
Michael Sarvi -
Katharina Pittack -
Lea Jessen -
Lea Jessen -
Die Redaktion -
Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

Lea Jessen -
Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.
Acid Pauli (Foto: Presse)

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

Michael Sarvi -
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.
Das Moyn Festival 2024 (Foto: Moyn Festival)

Moyn: Festival findet 2026 zum letzten Mal statt

Katharina Pittack -
Das achte Moyn Festival in Oyten bei Bremen wird das letzte seiner Art. Grund dafür seien die finanzielle Situation und die Konkurrenz.
Foto: Beatport

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

Michael Sarvi -
Beatport war bisher vor allem für den digitalen Verkauf von Musik bekannt. Nun wird das Angebot um ein Ticketsystem für Veranstaltungen erweitert.
Die Polizei vor den Rathenau Hallen (Foto: Tanith/Facebook)

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

Katharina Pittack -
Grund für den Abbruch des Raves in den Rathenau Hallen waren offenbar Lärmbeschwerden sowie eine fehlende Ausnahmegenehmigung.
Das Zamna Festival vor den Pyramiden von Gizeh (Foto: Zamna Festival)

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

Lea Jessen -
Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.
Das Holy Poly in Osnabrück (Foto: Holy Poly / Facebook)

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Lea Jessen -
Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.
Späti Booth (Foto: Instagram/stageofdestiny)

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Die Redaktion -
Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.

