AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

Im neuen Update der DJ-Software Rekordbox ist der Songkatalog des Streamingdienstes Spotify integriert. Im Performance-Modus können Nutzer:innen von Spotify Premium nun direkt aus dem Katalog des Streamingdienstes auflegen. Neben Rekordbox, das vom Unternehmen AlphaTheta betrieben wird, ist diese Funktion auch bei Konkurrenzprodukten der Firma Serato implementiert worden.

Die Integration kommt überraschend: Eigentlich ist Spotify im Juli 2020 aus der Zusammenarbeit mit DJ-Plattformen ausgestiegen. In den Nutzungsbedingungen wurde damals unter anderem das Mixen von Spotify-Inhalten untersagt.

Das Update kommt in einer Zeit, in der immer mehr Künstler:innen ihre Musik von Spotify entfernen. Vor dem Hintergrund einer Investition des Spotify-CEOs in ein deutsches KI-Rüstungsunternehmen hat unter anderem die britische Band Massive Attack angekündigt, ihre Songs von der Streamingplattform zu nehmen.