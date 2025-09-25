Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

Tom-Luca Freund

Im neuen Update der DJ-Software Rekordbox ist der Songkatalog des Streamingdienstes Spotify integriert. Im Performance-Modus können Nutzer:innen von Spotify Premium nun direkt aus dem Katalog des Streamingdienstes auflegen. Neben Rekordbox, das vom Unternehmen AlphaTheta betrieben wird, ist diese Funktion auch bei Konkurrenzprodukten der Firma Serato implementiert worden.

Die Integration kommt überraschend: Eigentlich ist Spotify im Juli 2020 aus der Zusammenarbeit mit DJ-Plattformen ausgestiegen. In den Nutzungsbedingungen wurde damals unter anderem das Mixen von Spotify-Inhalten untersagt.

Das Update kommt in einer Zeit, in der immer mehr Künstler:innen ihre Musik von Spotify entfernen. Vor dem Hintergrund einer Investition des Spotify-CEOs in ein deutsches KI-Rüstungsunternehmen hat unter anderem die britische Band Massive Attack angekündigt, ihre Songs von der Streamingplattform zu nehmen.

Damit ist auch der gesamte Spotify-Katalog auf den gebräuchlichen CDJs abspielbar (Foto: AlphaTheta)


News

Weiterlesen

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

News
Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.

Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

News
Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

Nach fünf Jahren und über 70 Veranstalteten verabschiedet sich die Gruppe, die sich auf Free Raves in der Coronazeit gefunden hat.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Ron Carroll: Chicagoer House-Vokalist verstorben

Ron Carroll war die Stimme von Gospel-House-Nummern wie „My Prayer” und „Lucky Star”. Nun ist die Chicago-Größe verstorben.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

JD Twitch: Schottischer Crossover-Vordenker verstorben

Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Keith Mclvor alias JD Twitch an einem Hirntumor litt. Nun ist der Optimo-Gründer verstorben.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

Noch einmal einen Blick in die Hamburger Sternbrücken-Clubs werfen? Das Museum für Hamburgische Geschichte macht's möglich.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.
News Die Redaktion -
Weiterlesen
Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

News Lea Jessen -
„Endstation” heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
Techno Kollektiv fhainest am 1. Mai in Berlin (Foto: Instagram / fhainest)

fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

News Katharina Pittack -
Nach fünf Jahren und über 70 Veranstalteten verabschiedet sich die Gruppe, die sich auf Free Raves in der Coronazeit gefunden hat.
Ron Carroll (Foto: arbellachicago / Instagram)

Ron Carroll: Chicagoer House-Vokalist verstorben

News Lea Jessen -
Ron Carroll war die Stimme von Gospel-House-Nummern wie „My Prayer” und „Lucky Star”. Nun ist die Chicago-Größe verstorben.
JD Twitch (Foto: optimoespacio / Instagram)

JD Twitch: Schottischer Crossover-Vordenker verstorben

News Lea Jessen -
Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Keith Mclvor alias JD Twitch an einem Hirntumor litt. Nun ist der Optimo-Gründer verstorben.
Das Elipamanoke in Leipzig (Foto: Elipamanoke)

Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

News Lea Jessen -
Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
Das FADE in Münster (Foto: Docklands GmbH)

Cluberöffnung in Münster: Was es mit dem FADE auf sich hat

News Tom-Luca Freund -
Aus Conny Kramer wird FADE: Der Technoclub startet heute mit einer Soli-Party, deren Erlöse unter anderem an die Bahnhofsmission gehen.
Die ehemalige Location des Hamburger Waagenbau unter der Sternbrücke (Foto: Waagenbau / Instagram)

Hamburg: Museum macht geschlossene Techno-Clubs digital begehbar

News Lea Jessen -
Noch einmal einen Blick in die Hamburger Sternbrücken-Clubs werfen? Das Museum für Hamburgische Geschichte macht's möglich.
Foto: No Music For Genocide / Instagram

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

News Die Redaktion -
Im Rahmen einer Protestaktion haben Musiker:innen und Labels ihre Musik nun von Streaming-Plattformen in Israel entfernt.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv