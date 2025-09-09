Mitglied jetzt!
Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

Katharina Pittack

Voices From The Lake kündigen 13 Jahre nach ihrem gleichnamigen Debütalbum ihr neues Album II an. Donato Dozzy und Neel beschreiben II als „Fortsetzung und Neuerfindung” ihres Projekts. Bisher verfolgten Voices From The Lake stets einen tiefen, aquatischen Zugang zum Klang – eine Ästhetik, die nach Aussage des Pressetextes auf II in voller Kraft zurückkehrt.

Erscheinen wird II am 5. Dezember auf Spazio Disponibile. Es umfasst elf Tracks und ist digital und als Doppelvinyl erhältlich, auch in einer limitierten Edition in grauem Vinyl, die ausschließlich über den Spazio-Disponibile-Webshop erhältlich ist.

Zur Feier der Veröffentlichung spielen Voices From The Lake am 22. Oktober 2025 während des Amsterdam Dance Event (ADE) ein besonderes Live-Konzert in immersivem Spatial Audio, bei dem Fans das Album erstmals in voller Länge vor dem offiziellen Release erleben können. Tickets für das Konzert sind bereits erhältlich. Am selben Tag erscheint die erste Single des Albums.

Voices From The Lake sind ein italienisches Produzenten-Duo, bestehend aus Donato Dozzy und Neel. Beide hatten sich schon als Solokünstler einen Namen gemacht, bevor sie Voices From The Lake gründeten. Ihr gleichnamiges Debütalbum erschien 2012 und gilt bis heute als Meilenstein des klanggewaltigen, minimalistischen Techno. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde es im März 2023 als vollständig remasterte, erweiterte Neuauflage wiederveröffentlicht. Ursprünglich entstand das Album aus einem einmaligen Live-Auftritt in den japanischen Alpen und prägte die hypnotische elektronische Musik nachhaltig.

Format: 2LP (Doppelvinyl) / Digital + Limited Edition
Tracks: 11

Voices From The Lake (Foto: Presse)


Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Hotel Shanghai: Essener Club schließt

Das Clubsterben greift im Ruhrgebiet um sich: Beim Hotel Shanghai spielen neben der wirtschaftlichen Situation persönliche Gründe des Betreibers Kay Shanghai eine Rolle.
Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
