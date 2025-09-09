Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

Voices From The Lake kündigen 13 Jahre nach ihrem gleichnamigen Debütalbum ihr neues Album II an. Donato Dozzy und Neel beschreiben II als „Fortsetzung und Neuerfindung” ihres Projekts. Bisher verfolgten Voices From The Lake stets einen tiefen, aquatischen Zugang zum Klang – eine Ästhetik, die nach Aussage des Pressetextes auf II in voller Kraft zurückkehrt.

Erscheinen wird II am 5. Dezember auf Spazio Disponibile. Es umfasst elf Tracks und ist digital und als Doppelvinyl erhältlich, auch in einer limitierten Edition in grauem Vinyl, die ausschließlich über den Spazio-Disponibile-Webshop erhältlich ist.

Zur Feier der Veröffentlichung spielen Voices From The Lake am 22. Oktober 2025 während des Amsterdam Dance Event (ADE) ein besonderes Live-Konzert in immersivem Spatial Audio, bei dem Fans das Album erstmals in voller Länge vor dem offiziellen Release erleben können. Tickets für das Konzert sind bereits erhältlich. Am selben Tag erscheint die erste Single des Albums.

Voices From The Lake sind ein italienisches Produzenten-Duo, bestehend aus Donato Dozzy und Neel. Beide hatten sich schon als Solokünstler einen Namen gemacht, bevor sie Voices From The Lake gründeten. Ihr gleichnamiges Debütalbum erschien 2012 und gilt bis heute als Meilenstein des klanggewaltigen, minimalistischen Techno. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde es im März 2023 als vollständig remasterte, erweiterte Neuauflage wiederveröffentlicht. Ursprünglich entstand das Album aus einem einmaligen Live-Auftritt in den japanischen Alpen und prägte die hypnotische elektronische Musik nachhaltig.

Format: 2LP (Doppelvinyl) / Digital + Limited Edition

Tracks: 11