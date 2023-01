Voices From The Lake: Remastertes Album erscheint im März

Voices From The Lakes gleichnamiges Album feiert zehnjähriges Jubiläum. Im Zuge dessen erscheint am 7. März 2023 eine vollständig remasterte Neuauflage der Platte auf Spazio Disponibile.

Donato Dozzy und Neel etablierten sich bereits vor der Gründung von Voices From The Lake 2011 als Solokünstler. Ihre langjährige Freundschaft ließ die beiden auch als Kollegen zusammenkommen, und so erschien mit Voices From The Lake ein Debütalbum, das sich zwischen Ambient und Deep-Techno bewegt.

Die Neuauflage wird mit einem Fotobuch erhältlich sein, das exklusive Bilder des Duos rund um den Entstehungsprozess zeigt. Das Album und die exklusive Fotobox könnt ihr hier vorbestellen.

Voices From The Lake – Voices From The Lake (Spazio Disponibile)

01. Iyo

02. Vega

03. Manuvex

04. Circe

05. S.T. (VFTL Rework)

06. Meikyu

07. In Giova

08. Twins In Virgo

09. Twins In Virgo (Reprise)

10. Mika

11. Hgs

Format: Vinyl, digital

VÖ: 7. März 2023