LEGAL: Münchner Club erreicht Spendenziel

Der Münchner Club LEGAL hat mit seinem ersten Fundraiser-Open-Air sein Spendenziel von 44.000 Euro erreicht. Der House-Club stand wegen plötzlicher Nachzahlungen für eine Indexmiete und die Nebenkostenabrechnungen, die rückwirkend für den Zeitraum von 26 Monaten erhoben wurden, kurz vor dem Aus. Im Mai startete man deshalb einen Spendenaufruf. Der Fehlbetrag zum Spendenziel in Höhe von etwa 11.000 Euro wurde am Samstag mit dem Fundraiser Open-Air im Live Evil und anschließender Afterparty im LEGAL eingenommen.

Die Betreiber:innen Almedina Hadzic, Oliver Schmitt, David Schmied und Philipp Fritz hatten sich vor vier Monaten mit einem Hilferuf an ihre Community gewandt. „Wir brauchen euch jetzt”, hieß es in dem Instagram-Post. „Wir sind auf eure Spenden angewiesen.” Knapp 32.000 Euro konnte der House-Club so bereits generieren, auch DJs haben freiwillig auf ihre Gage verzichtet. Nach dem Erreichen des Spendenziels bezeichnete das LEGAL die Party am Samstag als einen „Moment des Aufatmens” und „purer Magie”.

Das LEGAL steht für einen authentischen House-Sound mit Wohnzimmer-Flair und eröffnete im März 2023. Kürzlich haben wir im Rahmen unserer Resident-Podcast-Reihe mit Almedina Hadzic und Oliver Schmitt gesprochen. Hier findet ihr Interview und Mix.