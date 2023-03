Legal: Neuer Club in München eröffnet

- Advertisement -

München hat einen neuen Club. Das Legal hat am vergangenen Wochenende seine Räumlichkeiten in der Thalkirchnerstraße 2 am Sendlinger Tor eröffnet, wo zuvor beispielsweise schon die Erste Liga ansässig war.

Musikalisch reicht die Bandbreite vom konventionellen Melodic Techno bis hin zu Breakbeat, im Booking liegt der Fokus mehr auf lokalen Künstler:innen denn auf großen Namen. Am Eröffnungswochenende spielten etwa DJs aus den Münchner Feierzusammenhängen Wannda oder Fuchsbau Kollektiv. Das Legal ist vorerst auf ein bis eineinhalb Jahre ausgelegt.