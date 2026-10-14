Amsterdam Dance Event 2026: Wir stellen fünf herausragende Events vor

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Mit dem Amsterdam Dance Event (ADE) verwandelt sich die Grachten-Metropole in ein Zentrum der elektronischen Musik. Vom 21. bis 25. Oktober bringt die Konferenz mit umfangreicher Feierbegleitung Künstler:innen, Labels, Veranstaltende und Musikinteressierte aus der ganzen Welt zusammen. Das Programm umfasst rund 3.600 Acts in über 1.300 Veranstaltungen an etwa 300 Veranstaltungsorten.

Neben Partys und Raves bildet die Konferenz mit Panels den Kern der Veranstaltung, aber auch Formate wie Kunstinstallationen in Clubs oder Lagerhäusern oder In-Store-Sessions in Plattenläden gehören dazu. Von Gesprächen mit Trance-Größen über ein Detroit-Techno-Showcase bis zu Shows, die Acid, Techno und Trance verbinden – GROOVE-Autorin Madu Abeysekera stellt fünf herausragende Events vor.

Music & Machines: A Conversation Between Artists from Different Generations (Rosewood)

Armin van Buuren (Foto: SNDR/ Armada)

In diesem Panel sprechen Armin van Buuren, Jean-Michel Jarre, Lady Starlight und JakoJako über ihre Beziehung zur Technologie. Individuelle Schöpfung, Urheberschaft und die sich wandelnde Rolle von Maschinen in der Musik sind Themen, die am Mittwochmittag im Rosewood verhandelt werden sollen. Armin van Buuren ist natürlich auch in der Nacht am Start: Der imposante Gashouder bringt den Trance-Überflieger mit Benwal, Pionier des Hard-House-Revivals, zusammen.

KI/KI – 5 Hours (Ziggo Dome)

KI/KI (Foto: Instagram/kislashki)

Vom Underground in die große Halle: Die niederländische DJ KI/KI spielt am Donnerstag und Freitag jeweils eine fünfstündige Headline-Show im Ziggo Dome. Statt eines gewöhnlichen DJ-Sets erwartet das Publikum eine exklusive Produktion, die auf ihrem „Slash-Konzept“ aufbaut, bei dem u.a. die Selbstdarstellung in den Hintergrund treten soll. Musikalisch verbindet sie dabei Acid, Techno und Trance.

Elypsia Music Group presents Four Decades of Detroit Techno (Q-Factory)

Isis legt auf in Room 2 neben DJ Pierre und Alinka (Foto: Sven Scholten)

Bei „Four Decades of Detroit Techno Vol. 1“ fusionieren am Freitag die Sounds prägender Figuren des Genres in der Q-Factory. Mit dabei sind unter anderem DJ Pierre, der zur frühen Chicago-House- und Acid-House-Bewegung der Achtziger gehört und Juan Atkins, der mit seinem Label Metroplex in dieser Zeit das Genre erfand. Octave One stehen für die zweite Welle des Detroit Techno um 1990. Bekannt sind sie für einen soulful geprägten, maschinellen Sound. Terrence Dixon ist seit Mitte der Neunziger aktiv, er entwickelte eine minimalistische, eigenständige Interpretation des Detroit Techno, während Kenny Larkin zeitgleich die ursprüngliche Detroit-Tradition mit jazzigen und futuristischen Einflüssen verband. Die vierte Generation verkörpern Cem 3340 & 2030 aus Apulien und Pascal Hetzel aus Berlin.

Boys Noize presents (Melkweg)

boysnoize (Foto: Instagram/boysnoize)

Boys Noize ist der Berliner Produzent Alex Ridha, der seit den frühen 2000er-Jahren Electro, Techno und Einflüsse aus Punk und Hip-Hop zu einem eigenständigen Club-Sound verbindet, der bereits mit Skrillex, SOPHIE, Daft Punk, Erol Alkan, Lady Gaga, A$AP Rocky und Nine Inch Nails zusammengearbeitet hat. Am Samstag hat er für seine Party im Merkweg Mechatok und Salome eingeladen.

Speedy J presents STOOR Live (Paradiso)

Speedy J (Foto: Instagram/speedyj_jochempaap)

Zum Abschluss der Festivalwoche kehrt der niederländische Produzent Speedy J mit seinem audiovisuellen Projekt STOOR Live ins Paradiso zurück. Seit den frühen Neunzigern prägt er die Technoszene und versammelt für das Projekt Musiker:innen zu improvisierten Hardware-Jams, im Paradiso ist er seit 2022 mit dem Format zu Gast.