Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Street Parade 2025: Veranstalter, Rettungsdienst und Polizei ziehen Bilanz

Tom-Luca Freund

Die diesjährige Street Parade in Zürich verlief nach Angaben von Behörden und Veranstalter weitestgehend planmäßig und friedlich. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich rund 800.000 Menschen auf dem größten Open-Air-Techno-Event der Welt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vertreten und nahm im Laufe des Tages rund 48 Personen fest, die meisten wegen Diebstahls oder Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auch die Zürcher Rettungskräfte ziehen eine positive Bilanz, obwohl die Einsätze in diesem Jahr mit 757 notwendigen Behandlungen gegenüber 2024 (729) leicht anstiegen. Die häufigsten Gründe für eine Behandlung waren Schnitt- und Schürfwunden, übermäßiger Alkoholkonsum oder hitzebedingte Probleme wie Kopfschmerzen oder Sonnenstiche.

Die Veranstalter sprechen von einem „vollen Erfolg”. Besonders betonen sie die zahlreichen neuen DJs und Teams, die in diesem Jahr ihre Premiere bei der Street Parade feierten. Diese hätten der Parade „frischen Schwung verliehen – mit Blick auf eine vielversprechende Zukunft”. Dieses Jahr waren sowohl Kollektive wie Seaquence, die Plattform HÖR Berlin als auch Größen wie Ben Böhmer oder Chloé Robinson auf der Parade vertreten.

Die Street Parade, die von der deutschen Loveparade inspiriert ist, findet seit 1992 statt. Immer am zweiten Samstag im August findet sich bis zu einer Million Raver:innen am Zürichsee ein, was die Parade zum größten Open-Air-Technofestival der Welt macht. Seit 2017 ist die Street Parade Teil des immateriellen Kulturerbes der Schweiz, zusammen mit der Zürcher Technokultur.

Street Parade 2025 (Foto: Street Parade)


News

Weiterlesen

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

News
Die Jury des Kulturpreises hat entschieden: Sechs Kollektive werden die Festivalwoche um den Tag der Clubkultur gemeinsam gestalten.

Alte Feuerwache Tempelhof: Gewinner:innen des Modellprojekts stehen fest

News
Die Jury des Kulturpreises hat entschieden: Sechs Kollektive werden die Festivalwoche um den Tag der Clubkultur gemeinsam gestalten.

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.
News Tom-Luca Freund -
Weiterlesen
In der früheren Gürtelbräu-Wirtshausbrauerei entsteht der Club Lucia (Foto: Gürtelbräu)

Wien: Aus dem Gürtel-Lokal Gürtelbräu wird der Club Lucia

News Lea Jessen -
Wo früher Biertische standen, entsteht jetzt ein Ort für Musik, Kunst und Austausch mit DJ-Workshops, Kunst-Events, Proben und Lesungen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland: Pyrotechnik als mögliche Brandursache

News Lea Jessen -
Bislang konnten über die Ursache des Feuers auf der Tomorrowland-Mainstage nur Vermutungen angestellt werden. Nun gibt es einen Verdacht.
Die Fassade der Halle am Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Halle am Berghain: Orchestral Sessions gehen in die zweite Runde

News Lea Jessen -
Wie klingt es, wenn ein Streichorchester auf 17 Gongs trifft? Das hört ihr am 22. August in der abgedunkelten Halle am Berghain.
Der Kater am Holzmarkt (Foto: mobilew, AusserGewöhnlich Berlin, Facebook)

Berliner Holzmarkt: Aus Kater Blau wird „Kater”

News Lea Jessen -
Die Renate hat's vorgemacht: Der Berliner Club Kater Blau kündigt mit einem verkürzten Namen den Beginn einer neuen Ära an.
Die Terasse der Neuen Nationalgallerie (Foto: Instagram Neue Nationalgallerie)

Unclouded: Open Air mit Sound Metaphors in der Neuen Nationalgalerie

News Katharina Pittack -
Am Donnerstag lädt die Neue Nationalgalerie in Berlin zu einem Sommerabend mit elektronischer Musik und seltenen japanischen Tees.
Der UKW Club in Rostock befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk (Foto: UKW, Facebook)

UKW Rostock: Club startet Spendenaufruf 

News Lea Jessen -
Der Kulturverein Kraftwerk in Rostock braucht eure Hilfe. Ansonsten könnte ein weiterer Ort für alternative Kultur vor dem Aus stehen.
Urban Rumble Party (Foto: Instagram)

Salzburg: Clubkultur bekommt mehr Förderung

News Katharina Pittack -
Die Stadt Salzburg fördert erstmals die lokale Clubkultur als eigenständigen Bereich und unterstützt dabei acht Kollektive mit insgesamt 65.900 Euro.
Die Plattensammlung, die R.A.V.E. sichern möchte (Foto: R.A.V.E.)

„R.A.V.E.”: Crowdfunding zur Rettung von einzigartigen Plattensammlung gestartet

News Tom-Luca Freund -
Die Sammlung umfasst 20.000 Techno-Platten und soll bei erfolgreichem Crowdfunding in einem öffentlichen Archiv in Bern aufgehen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv