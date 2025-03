„Techno”: Zürcher Museum zeigt Ausstellung über Clubkultur

Mit „TECHNO” zeigt das Landesmuseum Zürich ab dem 21. März eine multimediale Ausstellung zur Techno-Kultur. Neben speziellen Führungen bietet das Zürcher Museum auch eine Playlist sowie einen Katalog zu Techno in der Schweiz an.

„TECHNO” blickt auf die Ursprünge des Genres in Detroit und die Arbeit von Pionieren wie Juan Atkins. Zudem werden die technologische Entwicklung und der Zeitgeist ab dem Ende der Achtziger erläutert – so ist am Eingang des Landesmuseums die originale Panzertür des Berliner Tresor zu sehen.

Die Ausstellung legt außerdem einen Fokus auf die Entwicklung von Techno in der Schweiz ab den Neunzigern. Veranstaltungen wie die Zürcher Street Parade haben Techno – ähnlich wie Rave The Planet in Berlin – als immaterielles Kulturgut der UNESCO anerkennen lassen. Zu den weiteren Themen der Ausstellung gehören Toleranz und Liebe sowie Drogenmissbrauch und Gentrifizierung.

Ein inszenierter Plattenladen bildet das Herzstück der Ausstellung, in dem die Besucher:innen die Evolution des Sounds und seine tiefgreifenden Einflüsse auf Mode, Design und Gesellschaft erleben können. „TECHNO” ist bis zum 17. August im Landesmuseum Zürich zu sehen.