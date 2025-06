Street Parade 2025: Diese Acts spielen in Zürich

Die größte Freiluft-Feier elektronischer Musik kehrt zurück: Am 9. August findet in Zürich die 32. Street Parade statt. Mit 30 Love Mobiles, acht Bühnen, über 200 internationalen Acts und einer klaren Botschaft: „Live Love, Love Life”. Unter diesem Motto geht die 32. Street Parade an den Start und manifestiert sich einmal mehr als Ausdruck gelebter Technokultur.

Ben Böhmer eröffnet die Parade pünktlich um 13 Uhr auf der zentral gelegenen Opera Stage am Bellevue. Danach übernehmen Größen wie Deborah de Luca, Kölsch, Pan-Pot, JakoJako, Fadi Mohem, Chloé Robinson oder Kevin de Vries und bringen die Sounds von Ibiza bis Berlin, von London bis L.A. direkt an den Zürichsee. Bemerkenswert: Alle Acts spielen gagenfrei. Der Grund: Die Parade gilt als Ort kulturellen Ausdrucks, nicht kommerziellen Kalküls.

Was 1992 inspiriert von der Berliner Loveparade begann, zählt heute selbst zu den bedeutendsten Veranstaltungen der globalen Technoszene und zieht regelmäßig bis zu eine Million Besucher:innen an. So präsentieren auch das Zürich Open-Air Festival, das Label AllINeed, das Terrazzza-Kollektiv oder die Clubinstitution Rakete ihre Sounds. Auf der Innovation Stage steht zudem die nächste Generation weiblicher DJs im Rampenlicht.

Dazu rollt Dr. Motte mit Rave the Planet an, HÖR Berlin mischt mit, ebenso Verknipt, TECHNOABTEIL oder das Sunice Festival. Außerdem sind jüngere Kollektive vertreten, wie Disco Garten, Seaquence oder Homeward Impact.

Das vollständige Line-up zur Street Parade 2025 findet ihr hier. Übrigens: Wer am 9. August nicht in Zürich sein kann, kann das Event aus der Ferne verfolgen: Erstmals übertragen 3plus TV, Arte Concert und der lokale Sender TeleZüri.