EXIT: Festival-Ableger an den Pyramiden von Gizeh geplant

Für Oktober 2026 plant das EXIT-Festival eine mehrtägige Veranstaltung an den Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Eine „neue Ära” sei angebrochen, sagt Gründer Dušan Kovačević. Die Veranstaltung soll einen neuen, noch nicht bekannten Namen tragen. Der Fokus des Line-ups werde weiterhin auf elektronischer Musik liegen, soll aber von verschiedenen Genres ergänzt werden. Dazu passt der Veranstaltungspartner Venture Lifestyle aus Ägypten, der schon Konzerte von Jennifer Lopez oder den Black Eyed Peas veranstaltet hat, unter anderem auch an den Pyramiden.

Ein Festival in der angekündigten Größe des neuen Festivals, mit mehreren Stages an mehreren Tagen, ist an den Pyramiden von Gizeh ein Novum. Dort haben bisher immer nur einzelne Veranstaltungen stattgefunden. 2023 trat etwa Carl Cox auf, 2024 dann Keinemusik. „Für uns stehen die Pyramiden symbolisch für all das, wofür auch EXIT steht”, so Kovačević. „Es gibt so viel Dunkelheit überall in der Welt, aber viele Menschen sehen die Pyramiden als Lichtstrahl.”

Die Ankündigung zum neuen Festivalstandort fällt in eine ereignisreiche Zeit für das EXIT-Festival. Mitte Juli fand die 25. Ausgabe des Festivals in Serbien statt, die zugleich die vorläufig letzte im Land sein soll. Grund dafür ist die Streichung finanzieller Mittel für das Festival und der gestiegene politische Druck auf Sponsor:innen. EXIT unterstützt die Proteste gegen die Regierung und Korruption im Land, die nach dem Einsturz eines gerade neu gebauten Bahnhofsdachs in Novi Sad entfacht sind.