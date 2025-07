Die Compilations des ersten Halbjahres (Teil 2)

VA – Pattern Gardening (Wisdom Teeth)

Das Klischee von der Zuhause-Hör-Compilation – wer kennt und verabscheut es nicht? Was wohl mit Warps Artificial Intelligence 1992 seinen Anfang nahm, hat sich heute zum festen Raver:innen- und Musikjournalist:innen-Topos verselbstständigt. Wenn also in einer Rezension Worte wie „Wohnzimmer”, „Armchair” oder „Kopfhörer” oder Prädikate wie „für die eigenen vier Wände” fallen, kann das ganz einfach und schlicht bedeuten: Diese Platte ist stinklangweilig und selbst für den verkifftesten The K&D Sessions-Jünger und den affektiertesten Listening-Bar-Freak akustische Lobotomie.

Und dann wäre da noch Pattern Gardening auf Factas und K-Lones Wisdom Teeth. Dass hier eine der vielfältigsten, angenehmsten und konsistentesten Compilations seit langer, langer Zeit anläuft, lässt abentis’ Opener „Dimples” bereits erahnen. Dieser Track zeigt exemplarisch, welchen Stellenwert der Auftakt, besonders bei satten 22 Tracks, genießt: Messlatte und Sherpa gleichermaßen, sprudelt in diesem Goldstück glockenklare Listening-Lust über ein fein gelegtes Club-Fundament, das mit konstantem Bassrumoren seiner pristinen Schönheit den Kitsch nimmt.

Dieses Fazit lässt sich so oder so ähnlich auf die gesamte Compilation übertragen. Immer wieder wurde in den letzten Jahren ein Minimal- und Tech-House-Revival herbeigeredet, gar -beschworen. Was mit EPs wie Anunakus 042 vor vier Jahren seinen Anfang nahm, man höre rRoxymores „Nightbite”, scheint auf dieser Compilation zu einem immerfließenden klanglichen Manifest zu gerinnen. Jeder einzelne Track bis zu Ducketts wehmütigem Closer „They’re Here” überzeugt. So sehr, dass man ihn sogar in den eigenen vier Wänden hören kann. Maximilian Fritz