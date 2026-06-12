Die Platten der Woche mit 2601, D Wynn & The R-Tyme Production, DJ Koze, Narcotic Syntax und Umwelt / DJ MELL G / Unklevon

DJ Koze – Spiralen EP (Pampa)

Wird uns Hildegard retten? Ja, Hildegard wird uns retten. Zumindest für den Moment. Und manchmal reicht genau das. Mit seiner neuen EP Spiralen beamt DJ Koze uns nach seiner großartigen und fordernden LP Music Can Hear Us zurück in einen Zustand der musikalischen Glückseligkeit. Gerade der Titelsong wirkt so, als hätte er seine Kanten freiwillig abgelegt. Alles fließt, alles wird porös, und irgendwo zwischen Kickdrum und Hall verliert sich die Schwerkraft. „In deinen Augen drehen sich Spiralen. Sie ziehen mich tiefer als jeder Verstand. Die Welt wird weich an ihren Rändern. Und alles fliegt ins Niemandsland.” Hypnotische Zeilen wie aus einem Traumgedicht. Assoziationen zu einer Hildegard Knef der Siebziger und Achtziger liegen nahe – dieses leicht Patinierte, das nicht alt wirkt, sondern zeitlos. Gleichzeitig erinnert der Track an „Im Garten” von Miko aus den Achtzigern – dieselbe schwebende Intimität. Der Song treibt voran wie ein Fluss, ohne konkretes Ziel, einfach im Hier und Jetzt – und genau darin liegt seine Stärke. DJ Koze inszeniert einen kollektiven Flow. Alles fühlt sich weich an, fast tröstlich, ohne kitschig zu werden. Die B-Seite „Wo’s Patric?!?” forciert die Stimmung mit einem reduzierten Afro-Vibe, bleibt dabei spielerisch und leicht verschoben. Interessant ist, wie gerade dieser Balearic-Sound die Stimmung der aufgeschlossenen Hörer:innen und Tänzer:innen trifft: Und auch Sophia Kennedy hat vor Kurzem mit „Musik ist kein Krieg” ähnliche Vibes angeschlagen. Vielleicht ist das jetzt genau der Sound, den wir brauchen. Werden uns Hildegard und DJ Koze retten? Nicht die Welt. Aber diesen Moment. Und der fühlt sich erstaunlich gut an. Liron Klangwart