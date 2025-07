Die Compilations des ersten Halbjahres (Teil 1)

VA – Kapote presents Italomania Vol. 3 (Toy Tonics)

Italienische Lebensart ist auch so eines dieser Stereotype. Lecker Eis, schön orange leuchtender Aperol Spritz und dolce vita sowieso. Nicht zu vergessen: Italo Disco. Damit Letztere nicht völlig zum Klischee ihrer selbst verunstaltet wird, hat das Berliner Label Toy Tonics eine vitalisierende Maßnahme ergriffen. Zum dritten Mal schon versammelt es unter dem Titel Italomania ausdrücklich „New Italian Disco”, zumindest bei der Genrebezeichnung demonstrativ auf das leicht abwertend klingende „Italo” verzichtend, wobei unter anderem sogar ein privates Eisenbahnunternehmen in Italien so heißt. Labelchef Mathias Modica alias Kapote trifft selbst die Auswahl. In Rom geboren und zum Teil dort aufgewachsen, bevor er in München das Label Gomma gründete und darauf musikalisch als Munk in Erscheinung trat, bringt er familienseitig einiges an Italianità mit.

Erfreulicherweise geht es auf Italomania aber gar nicht um ein ethnisches Dings, sondern um italienische Disco in dem Sinn, dass da jemand auf Italienisch über einem guten Groove singt. Das kann auch der österreichische Musiker Louie Austen sein. Oder Modica selbst, als Kapote und Munk im Track „La Musica” mit herrlich trashigem Synthiebass und tiefergelegter Stimme. An anderer Stelle kann wiederum die Mailänder Sängerin M¥SS KETA albern-ironisch den ganzen Katalog an Vorurteilen über „ihr” Land abarbeiten. Das ist mindestens divertente, um nicht zu sagen: Fico! Tim Caspar Boehme