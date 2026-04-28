Events

BLITZ Club: Letzte Geburtstagsfeier auf der Münchner Museumsinsel

Daniel Boeglmueller

Der BLITZ Club feiert seinen neunten und gleichzeitig letzten Geburtstag auf der Münchner Museumsinsel. Das dreitägige Event startet am Donnerstag, dem 30. April, um 23 Uhr und läuft bis Sonntag, den 3. Mai. Auf dem Line-up sind über 50 Künstler:innen zu finden. Dabei sind neben Residents und lokalen Größen auch internationale Namen wie DVS1, Nicolas Lutz, Petre Inspirescu, Tijana T und Ryan Elliott.

Mitte Februar gaben die Betreiber:innen der Münchner Institution bekannt, dass der Mietvertrag mit dem Deutschen Museum nicht mehr verlängert werde. Der Club befindet sich in der ehemaligen Kongresshalle des Museums. Im GROOVE-Interview sprach Mitbetreiber David Muallem über mögliche Gründe für das Aus am aktuellen Standort und erklärte, welche Bedeutung das BLITZ für die nationale und internationale Clubkultur hat.

9 YEAR ANNIVERSARY
30. April – 3. Mai 2026
Blitz, München

Die Booth des Blitz (Foto: Simon Vorhammer)

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