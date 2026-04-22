Rave The Planet: Das sind die Floats für 2026

Rave The Planet ist als Nachfolgeveranstaltung der Loveparade seit nunmehr vier Jahren fester Bestandteil der Berliner Technokultur. Die Parade ist eine der größten Techno-Demonstrationen Europas und zieht jährlich mehrere Hunderttausend Besucher:innen an. Sie findet dieses Jahr am 15. August statt und verläuft zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Angeführt wird sie von den aufwendig gestalteten Floats, mit DJs, Soundsystemen und Crews. Das Motto der diesjährigen Parade ist Imagine Love. Wir stellen euch die Kollektive der jeweiligen Floats genauer vor.

(Alle Fotos: Rave The Planet)

3IS ✕ The Bootcamp Goa

Unter der Leitung von Rummy Sharma, einem der renommiertesten indischen DJs, vereint die Initiative 3IS ✕ The Bootcamp Goa über 35 Jahre Erfahrung in nahezu allen Bereichen der Musikkultur. Im Zentrum steht 3IS, Europas größte Film- und Soundschule, mit Standorten in fünf großen Städten Frankreichs. 3IS und The Bootcamp Goa sind ein gemeinsames Projekt und eine Plattform, auf der aufstrebende Künstler praxisnahe Fähigkeiten in Musikproduktion und Performance entwickeln können.

Sound: Acid House, Acid Techno, Hard Techno, House, Industrial, Progressive House, Techno

Line-up: Rummy Sharma, Tom Wax, Bloody Mary, Bahaar, Skipster, Ashisa Ahuja, OneSX

ANIMO pres. Hermesus

ANIMO ist ein Plattenlabel mit Sitz in Madrid und Ibiza, allerdings veranstalten die Macher:innen weltweit Partys – in Städten wie Rio de Janeiro, Amsterdam, Berlin und Tulum. In den letzten Jahren hat sich das Label neu ausgerichtet und sich auf Bühnendesign sowie die Entwicklung von DJ-Booths spezialisiert.

Sound: House, Indie Dance, Melodic House, Melodic Techno, Progressive House, Tech-House

Line-up: IMO MAAS, Darin Epsilon, Kellerkind, Alfonso Ares, Jiggler, Igor Marijuan, CJ Jeff

Bam Mobil

Als Legende der elektronischen Musik und Mitbegründer des Rave-The-Planet-Vorbilds Loveparade darf Westbam mit einem eigenen Float natürlich nicht fehlen. Für sein Line-up holt er sich mit Robert Owens eine weitere Legende der elektronischen Tanzmusik an Bord. Musikalisch bietet sein Float von Drum’n’Bass bis Tech-House alles, was das Raver:innen-Herz begehrt.

Style: Breakbeat/Drum’n’Bass, Electro, House, Indie Dance, Tech House, Techno

Line-up: Westbam, Robert Owens, Lars Eidinger, K-Paul, Cherry, Hanna von Beeskov & Madame Kitty

Bootshaus Cologne ✕ Bootshaus Music

Das Bootshaus in Köln zählt seit Jahren zu den international renommiertesten Clubs der elektronischen Musikszene. Nationale und internationale Top-Acts aus Techno, House, Drum’n’Bass und EDM prägen das Programm und machen das es zu einem festen Anlaufpunkt für Musikfans und Künstler:innen. Mit dem neuen Label Bootshaus Music erweitert der Club sein kreatives Universum um eine Plattform für Releases und elektronische Sounds.

Style: Afro House, Bounce, Groove / Hard Groove, Hard Techno, Techno

Line-up: Mausio, Xetex, Nicole da Silva, Schwarzgold, CRITICAL ERROR 404

Club OST

Auch die Berliner Techno-Venue Club OST ist wieder auf der diesjährigen Rave-The-Planet-Parade vertreten. Bereits zum dritten Mal in Folge stellt der Club einen eigenen Truck. Mit seinem Line-up bietet der Club OST den Raver:innen einen Sound der härteren Kategorie.

Style: Hard Dance, Hard Techno, Hard Trance, Industrial, Neo Trance

Line-up: Hannah Laing, Johannes Schuster, The Rocketman, Acid Asian, Amber Broos, Chrissyjeey, Katy Rough, 2Hot2Play, Caiva, Trancestrudel, Tanja Miju, Marak

Culturama

Das Berliner Kollektiv Culturama ist ein Team aus Veranstalter:innen, DJs und Veranstaltungstechniker:innen. Ihre gemeinsame Idee: Räume zu schaffen, in denen Sound, Energie und Menschen eins werden. Ihr Float, ein englischer Doppeldecker-Bus, steht für Druck, Emotion und einen kompromisslosen Vibe.

Style: Bounce, Electro, Trance

Line-up: C’MOM, Niklas Becher

Der Weisse Hase

Der Weisse Hase ist ein kleiner Club mit Neunziger-Jahre-Wurzeln auf dem RAW-Gelände im Herzen Berlins. Neben regelmäßigen Partys veranstaltet der Club Live-Konzerte, Poetry-Slams, Lesungen, Workshops und ist als Volksküche tätig. Auch ihr Float bietet ein breites Spektrum an Genres der elektronischen Musik.

Style: Acid Techno, Breakbeat/Drum’n’Bass, Electro, Groove / Hard Groove, Hard Techno, Psytrance, Tech House, Techno (Raw/Deep/Hypnotic)

Line-up: PUK, M.R.C, Drauf & Dran, Maschine

Droomschipp

Droomschipp ist ein Label aus dem hohen Norden Deutschlands mit Sitz in Berlin, musikalisch seit 2011 zwischen Melodic Techno, Progressive House, Organic House und Tech-House zu Hause. Der Name kommt aus dem Plattdeutschen: „Droomschipp” bedeutet „Traumschiff”. Das Label ist geprägt von vielen Menschen aus neurodiversen Spektren.

Style: Melodic Techno, Progressive House, Techno

Line-up: Shimmy G, Plunk.ton, Mia Mangata, GambaTrax, Nalah, 2BB (DE), SúperRatón, Jens Lange

Ellen Noir

Der Techno-Club Ellen Noir aus Magdeburg ist ein prägender Bestandteil der regionalen Clubkultur und ein wichtiger Anlaufpunkt für Liebhaber:innen elektronischer Musik. Der Club vereint lokale Talente mit nationalen und internationalen Artists und fördert die Szene von Sachsen-Anhalt. Mit einem Fokus auf Techno und seine Subgenres steht der Club für musikalischen Anspruch, Offenheit und Diversität.

Style: Groove / Hard Groove, Hard Dance, Hard Techno, Hardcore, Melodic Techno, Neo Rave, Techno (Peak Time), Techno (Raw/Deep/Hypnotic)

Line-up: The Harlekin, Decline, BAIRD, TEKKSCHUSTER, Sebastian Recklebe, Die Gebrüder Brett, ESTASIA, TOGS, SKG, Luzzifer386er, UNICORN on K

EVOSONIC Radio

EVOSONIC ist ursprünglich ein Radiosender für elektronische Musik aus Köln, der schon seit Ende der Neunziger aktiv ist. Er steht seit jeher für eine unabhängige, vielfältige und progressive elektronische Musikkultur. Was als Radiosender begann, ist heute Plattform, Archiv und kollektives Gedächtnis der Clubkultur.

Style: House, Melodic Techno, Tech House, Techno

Line-up: deKai, Chris Maico Schmidt (Mike S.), Lydia M., Foss-&-Stoxx, Noah Levin, Theo Karden, DJ Fauna, Marxx

HIVE ✕ BCCO

Für Float Nummer elf der diesjährigen Parade hat sich das HIVE-Festival mit dem Berliner Kollektiv BCCO zusammengetan. Den Wagen bespielen future.666 und DJ Hyperdrive, die beide Teil von BCCO sind.

Style: Acid Techno, Bounce, Groove / Hard Groove, Hardtechno, Hard Trance

Line-up: future.666, DJ Hyperdrive

Human Colours Berlin

Seit über 25 Jahren gestaltet das Kollektiv Human Colours lebendige Begegnungen zwischen elektronischer Musik, Kunst und Performance. Getragen von Gemeinschaft und Kreativität, schaffen es Erlebnisse, die Vielfalt feiern und Menschen auf emotionaler Ebene verbinden. Ihr Motto: „Love is a Colour”.

Style: Acid Techno, Deep House, Groove / Hard Groove, Hardtechno, Hard Trance, House, Melodic House, Melodic Techno, Minimal, Progressive House, Tech House, Techno (Peak Time), Techno (Raw/Deep/Hypnotic), Trance

Line-up: Saytek – Live- , Rob Acid aka Robert Babicz, Milk & Coffee, Somaphon, Johnny wants Milk, DOR, Rene Oldenburg

Jens & Friends

Das Konzept von Jens & Friends verbindet Energie der Berliner DJs Tüte, Ginger Bitch und Xima mit den Progressive-Tech-House- und Breakbeat-Sets der beiden Lokalmatadoren Jens Mahlstedt und Steve Mason aka 2 Bald Men. Abgerundet wird das Programm durch eine Premiere: Jens präsentiert in neuer Formation exklusiv sein neues Live-Set.

Style: Acid Techno, Breakbeat/Drum’n’Bass, Neo Rave, Progressive House, Tech-House

Line-up: Jens Mahlstedt, Steve Mason, DJ Tüte, Jens Live, Ginger Bitch, Xima

junk-E-vents Firetruck

junk-E-vents ist die kreative Agentur rund um den Berliner Künstler junk-E-cat – Multiinstrumentalist, Live-Performer und Saxophonist mit klassischer Ausbildung und großer Leidenschaft für elektronische Musik. Herzstück ist ein zur Bühne umgebautes historisches Feuerwehrauto: „Harry” ist festival- und parade-erprobt und nach 2023 bereits zum zweiten Mal bei Rave The Planet mit dabei.

Style: Deep House, Electro House, Funky House, House

Line-up: Alma Linda, junk-E-cat, DJ Lulu, Bipolar Soundsystem, Marc Prochnow, Ciao 3lla, DJ Beautyinblack

Kids Rave

Kids Rave ist eine globale Community, die der nächsten Generation elektronischer Musik eine Stimme gibt. Außerdem handelt es sich um eine internationale Plattform, die junge DJs aus verschiedenen Ländern verbindet und ihnen ermöglicht, ihre Leidenschaft, Kreativität und Liebe zur Musik mit der Welt zu teilen.

Style: Acid Techno, Afro House, Electro, Groove / Hard Groove, Hard Dance, Hard Techno, Hard Trance, Melodic Techno, Tech-House

Line-up: Lewis, LEE I AM, Ethan English, Marcello, Dean Mylo, Julia, Frequency Bros., VDM, Jules, Samy

Kinder der Nacht

Kinder der Nacht ist ein junges Kollektiv aus Berlin, das bereits bei Rave The Planet, dem CSD Berlin, dem Zug der Liebe und auf der Nature One vertreten war. Mit Leidenschaft für elektronische Sounds steht das Kollektiv für Beats zwischen Trance, Hard Trance sowie Classic Rave aus den Neunzigern und Zweitausendern.

Style: Hard Trance, Techno, Trance

Line-up: T78 – Activator, Nostrum, Marc van Linden, GHOST DE, Klipp&Klar, Dave Demon, DJ Jordan, Ewelina Koll, Rob Robsen, Yoze, Cocooma, Avex, Erica

Lokschuppen Berlin

1994 als Suicide Circus gegründet, ist der Lokschuppen heute ein angesagter Anlaufpunkt des Berliner Nachtlebens auf dem RAW-Gelände. Trotz seiner langen Tradition als einer der ältesten noch bestehenden Clubs der Stadt öffnet der Lokschuppen jedes Wochenende seine Tore für eine neue Generation.

Style: Bounce, Hard Dance, Hard Trance, Neo Trance, Trance

Line-up: DJ Dreckisch, Two girls one mom, Part Time Killer, Zwilling, Cara Elizabeth, Kling&Klang

One Tribe x MAAYA

Der Truck von One Tribe und MAAYA steht für Repräsentation, Erfahrung und globale Verbindungen. Ihre Zusammenarbeit deckt Sound, Sichtbarkeit, Vielfalt und gemeinsame Werte ab, die sich durch die Straßen Berlins bewegen. Der Musikfokus liegt auf House und Afro House, getragen von internationalen DJs mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Sowohl One Tribe als auch MAAYA sind black-owned Plattformen, die nicht nur an Kultur teilhaben, sondern sie durch Repräsentation und kulturelles Bewusstsein aktiv mitgestalten.

Style: Afro House, House

Line-up: Ukai Ndame, Megatronic, Zakes Bantwini, AMÉMÉ, Hyenah

Man With White Gloves

Das Kollektiv aus dem Münchner Glockenbachviertel hat das wohl kleinste Float der Parade, aber trotzdem viel Energie. An den Decks des CO₂-neutralen DJ-Bollerwagens steht der Mann mit weißen Handschuhen, unterstützt von einer starken Crew. Von klassischem Techno über Trance bis hin zu Bounce und Schranz ist alles dabei.

Style: Hard Techno, Hard Trance, Techno, Trance

Line-up: Man With White Gloves, Rn7, Baronessa, MGM, Dj Luzern, Dj Ezzy

Mauerpark Love Kommando

Mauerpark Love Kommando ist ein Kollektiv aus Live-Electronic-Musiker:innen und Street-Music-Aktivist:innen und bringt spontane Pop-up-Raves sowie kostenlose Open-Air-Konzerte auf die Straßen Berlins. Ihre Sets entstehen komplett improvisiert und in Echtzeit – mit Loopy Pro, Synthesizern, Vocals und purer Intuition. Sie setzen sich für rechtliche Rahmenbedingungen ein, die Straßenmusik in all ihren Formen fördern.

Style: Groove / Hard Groove, Melodic Techno, Techno (Peak Time), Techno (Raw/Deep/Hypnotic)

N8KLANG meets Akustikkuss

Die Veranstaltungsfirma N8KLANG hat sich für die diesjährige Parade mit dem Friedrichshainer Label Akustikkuss zusammengetan und liefern ein Float, das mit einem kraftvollen Soundkonzept, einer engagierten Crew und einem starken Line-up die Energie der elektronischen Musik direkt auf die Straßen Berlins bringen will.

Style: Melodic Techno, Tech House, Techno, Trance

Line-up: Fengari, Vero, MARCEL db, Tombish & Horn, Kollektiv KlangGut, Rio, RHAPSODIE, Frank-kie

Naughty Vibes: Naturally Naughty ✕ Minimal Vibes

Naughty Vibes ist ein interdisziplinäres Kollektiv aus elektronischer Musik, Nachhaltigkeit und Community. Hinter dem Kollektiv stehen die Unternehmen Naturally Naughty und Minimal Vibes, vereint durch die Vision, respektvolle Räume für offenen, verantwortungsvollen Hedonismus zu schaffen. Ihr Ziel:, elektronische Musikkultur als lebendiges, zukunftsfähiges Kulturerbe weiterzuentwickeln. Nachhaltige Konzepte, Awareness-Strukturen und echte Community-Arbeit sind fester Bestandteil.

Style: Melodic Techno, Minimal, Tech House, Techno (Peak Time), Techno (Raw/Deep/Hypnotic)

Line-up: MILAN MILANO, Daniel Grohmann, EckoTronic, Darth Weber, Fly.Mode, Sophie van Hayden, Aenna Caelum, Pappenheimer, Torsten Kanzler, sin:port, Maurice Mino

Ostfunk ✕ Goanautika

Ostfunk Berlin und Goanautika stehen für die derbere Berliner Rave-Kultur. Der Truck wird zur rollenden Bühne für treibenden Techno und hypnotischen Psytrance. Ostfunk als feste Größe der Berliner Technoszene trifft auf die psychedelische Energie von Goanautika.

Style: Bounce, Hard Techno, Psy Trance, Tech-House, Techno

Line-up: Daniela Hensel, Allegra Leeroy, Benni Moon, Diana May, Daniel Boon, Basstronauten, Linda Grazia, Lord of Psychedelics, Patrick Scuro, CD Wexler, M.Y.P.D., Psykev, Mike Luxen

Pan-Pot pres. HUMAN together truck

HUMAN ist das 2024 gestartete Label- und Eventkonzept des DJ-Duos Pan-Pot. Im Fokus stehen Gemeinschaft, Zusammenhalt und Diversität. Gemeinsam mit Künstler:innen wie Onyvaa und Ali sowie der Metropole Agency will das Label diese Vision realisieren und auf der Rave-The-Planet-Parade 2026 präsentieren.

Style: Techno, Trance

Line-up: Pan-Pot, Ali3n, Onyvaa

Paradise Worldwide

Paradise Worldwide ist ein in Berlin ansässiges Musikvertriebsunternehmen, das Kulturen durch Musikdistribution und globales Rechtemanagement miteinander verbindet. Mit einem starken Fokus auf elektronische Musik ermöglicht es unabhängigen Künstler:innen und Labels, unabhängig zu bleiben und gleichzeitig ein weltweites Publikum zu erreichen. Verwurzelt in der Berliner Musikkultur, unterstützt Paradise Worldwide das Wachstum elektronischer und unabhängiger Musik-Communities weltweit.

Style: Afro House, Amapiano, Deep House, House, Indie Dance, Melodic Techno, Techno

Line-up: Frieder & Jakob, ANII, DJ CØSMIC DREAM, Samantha Togni , Deylin Universe, Nhoah, ANDATA, Human Rias b2b Black Box

Rave for Peace ✕ Andree Wischnewski

Rave for Peace ist eine Initiative des gebürtigen Berliners Andree Wischnewski, der seit über zehn Jahren in der Clubszene als DJ aktiv und erfolgreich ist. Die Teilnahme an der Parade ist für ihn „ein Statement für Zusammenhalt, Vielfalt und Menschlichkeit.”

Style: Deep House, Hard Dance, Hard Techno, Melodic House, Melodic Techno, Progressive House, Tech House, Techno

Rave The Planet

Auch die Veranstalter:innen rund um Loveparade-Gründer Dr. Motte sind mit einem eigenen Float vertreten. Der Urvater der Parade spielt dabei selbst und wird durch ein vielfältiges Line-up unterstützt.

Style: Acid Techno, Techno

Line-up: André Winter, BEC, Dr. Motte, Gary Beck, KOS:MO, Nicole Moudaber, Risa Taniguchi, Shay De Castro, Teenage Mutants, Tommahawk

Ritter Butzke ✕ House of Rave

Das Ritter Butzke ist seit 2007 tief in der Berliner Clubkultur verwurzelt. Im Kern steht der Club für eine musikalische Philosophie, die auf House und Melodic Techno basiert. Es geht weniger um harten Industrial-Sound als vielmehr um Groove, Emotion und musikalische Tiefe. Dabei pflegt das Butzke ein familiäres und inklusives Miteinander. Der Club steht für einen kreativen Freigeist, der die bunte Seite Berlins feiert.

Style: Melodic House, Melodic Techno, Techno

Line-up: Maceo Plex, PRISMODE & SOLVANE, Markus Klee, Calypsis, Malouna

Sapphic Pearls ✕ Kunstfreiheit

Kunstfreiheit ist ein Frankfurter Techno-Kollektiv, das für Diversität, Offenheit und einen respektvollen Umgang steht. Zusammen mit Sapphic Pearls setzten sie sich für queer-feministische Sichtbarkeit und sichere, diverse Rave-Spaces ein.

Style: Bounce, Funky House, Groove / Hard Groove, Melodic House, Melodic Techno

Line-up: Aufmischen, Lönni, Emma, Malin

SUNSHINE LIVE

SUNSHINE LIVE ist bereits viele Jahre ein fester Bestandteil der Szene. Seit 1997 steht der Radiosender für Glaubwürdigkeit, Nähe zur Community und Leidenschaft für elektronische Kultur. SUNSHINE LIVE verbindet Fans, Artists, Clubs und Veranstalter:innen. Mit großer Reichweite und tiefer Verwurzelung in der Szene gibt SUNSHINE LIVE der Rave-Kultur eine Stimme.

Style: Acid Techno, Bounce, Groove / Hard Groove, Hard Techno, Techno, Trance

Line-up: Mark Dekoda, Eric SSL, Kim Ahlf, Kichererbsenstampf, Ephy Pinkman, Vagabund, DJ Falk, Chris Nitro, RESI, Juliet Fox, DJ SIDEQUEST, Dollushka, DJ-Contest Gewinner:in

UNDERBRIDGE

UNDERBRIDGE ist eine in Warschau ansässige unabhängige Initiative, die Techno-Kultur und ihre Wurzeln als Raum für Freiheit fördert. Die Initiative organisiert Open-Air-Day-Raves sowie weitere Tages- und Nachtveranstaltungen in der polnischen Hauptstadt und schafft damit eine Plattform für Künstler:innen und die Community rund um elektronische Musik.

Style: Groove / Hard Groove, Progressive House, Tech-House, Techno (Raw/Deep/Hypnotic), Trance

Line-up: Rust, Sabre, Tomasz Guiddo, Pocen7a, Good Energy, Q. B. A, Envoexp

Vibration

Vibration ist eine unabhängige, gemeinnützige Kulturinitiative, die 2023 in Berlin von Künstler:innen und Kulturschaffenden aus Europa und der Mongolei gegründet wurde. Verwurzelt in der Energie elektronischer Underground-Musik schafft das Kollektiv eine Plattform, auf der traditionelles mongolisches Klang-Erbe auf zeitgenössischen Techno, experimentelle Live-Sets und immersive audiovisuelle Performances trifft.

Style: Electro,Industrial, Tech House, Techno

Line-up: DJ GerleMerlee, DJ Hongor, DJ Mara, DJ Drumatic, DJ TMK, DJ Giin

Volume Berlin Records ✕ Microglobe Collective

Das Microglobe Collective aus Berlin setzt sich für Frieden, Abrüstung und ein respektvolles Miteinander ein. Zusammen mit dem Label Volume Berlin Records will man auf der Rave The Planet 2026 ein sichtbares Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. Ihr Ziel ist es, diese Philosophie in die Communitys weiter- und so Schritt für Schritt zu einer solidarischeren und friedlicheren Welt beizutragen.

Style: Acid Techno, Groove / Hard Groove, Hard Techno, Techno

Line-up: Nakadia, Simina Grigoriu, Mijk van Dijk, Cat Vermillion, Felix Reichelt, Nat SuPrise, Christian Grade, Carl Clarks, Baby Doc, Ronny Luft, Felix Wehden

Weltenphase

Das Kollektiv Weltenphase setzt bei dem Line-up seines Floats auf Künstler:innen der Genres Hardtechno, Melodic House und Techno. Ziel ist es, eine Parade zu schaffen, auf der Inklusion, Offenheit und Toleranz nicht nur Worte, sondern gelebte Realität sind.

Style: Hardtechno, Melodic House, Techno

Line-up: Taktstörer, TiefundTon, Anna Tur, Haito, A.D.H.S., Thomas Schumacher, Denise Schneider, Paula Hilton, ASK:ME, René Bourgeois