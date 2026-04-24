Die Platten der Woche mit Larry Heard, Mitzi Mess, Samo DJ, Section 6 und Sully

Mitzi Mess – Tomantenstücke (Müll Records)

Ist das Müll und kann das weg? Oder ist es genau das Gold, das man erst findet, wenn man bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen? „One man’s garbage is another man’s gold” passt erstaunlich gut zu Tomantenstücke, diesem frei downloadbaren Viertracker aus dem Berliner Elektronik-Untergrund. Schon der Bandcamp-Graffiti-Slogan „Sterben unter Kostendruck” des Labels steckt den Rahmen ab: DIY, kantig, anti-glossy – aber sicher nicht lieblos. Müll ist das hier jedenfalls nicht, eher sorgfältig sortierter Elektroschrott mit Konzept.

Gleich der Opener „Unverhofft kommt oft” springt einen an wie ein hypernervöser Bastelroboter: vorwärtsdrängender Electro, der das Ohr kurz anstupst, ohne es zu vergraulen. Quiekende Sounds, verschobene Rhythmen, irgendwo zwischen defektem Spielzeug und wirrem Sci-Fi-Score. Anstrengend? Ein bisschen. Aber lohnend. „Journey to Mars” klingt zunächst wie ein morsender Peilsender im Orbit: minimale Tonfolgen, Glitches, leises Grundrauschen. Call it what you want – der Track kippt langsam, wird flächiger, driftet in eine fragil schwebende Ambient-Zone, die den Blick auf den Mars freigibt. Reduktion als Methode: Alles wird weniger, aber vielleicht bedeutungsvoller. Minimal wird hier wörtlich genommen, bis nur noch Andeutungen übrig sind – genug, um die Synapsen auf Trab zu halten. Hörjogging für Fortgeschrittene. „Minimal Techno”, der Titel ist Programm, verschränkt reduzierte Melodie und Rhythmus so lange, bis sich beides fast auflöst. Was bleibt, ist ein Gesamtbild, das man selbst ergänzen muss. Kein Konsum, eher Mitarbeit. Genau darin liegt der Reiz. Zum Abschluss „Yo Scale Fantasy”, ein kleiner Melodiebogen im Loop, gestört von Knacksern und Glitches, die den starren Kreis immer wieder aufbrechen. Der Track entwickelt sich beharrlich weiter, wird krautiger, Berlin-schoolig – als hätte jemand NEU! auf 45 Umdrehungen gehört und durch eine kaputte Groovebox gejagt.

Tomantenstücke ist keine EP für den schnellen Kick, sondern fürs Entdecken. Fürs genaue Hinhören. Für Musik-Forschende, die im scheinbaren Müll nach Struktur, Idee und Haltung suchen. Liron Klangwart

<a href="https://muellrecords.bandcamp.com/album/mitzi-mess-tomantenst-cke">Mitzi Mess – Tomantenstücke by Müll Records</a>