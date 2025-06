Susumu Yokota: Alben bekommen Vinyl-Neuauflage

Lo Recordings veröffentlicht eine 7-LP-Box mit sieben Alben des verstorbenen Ambient-Techno-Producers Susumu Yokota. Die Compilation Skintone Edition Volume 1 erscheint am 1. August und enthält neu gemasterte Versionen der Alben Thread (1998), Image 1983–1998 (1998), Sakura (1999), Grinning Cat (2001), Will (2001), The Boy And The Tree (2002) und Laputa (2003).

Die Alben werden im Laufe des nächsten Jahres auch einzeln erhältlich sein. Eine zweite Edition mit sieben weiteren Alben von Yokota kündigt Labelgründer Gavin O’Shea außerdem für 2026 an.

Susumu Yokota war ein japanischer Techno- und Electronica-Produzent. Erstmals bekannt wurde er durch sein Debütalbum The Frankfurt-Tokyo Connection, das er 1993 auf Sven Väths Label Harthouse veröffentlichte. In den Neunzigern und Zweitausendern veröffentlichte er eine Vielzahl von Alben, die zwischen Techno und Ambient changierten. Besonders Sakura und Grinning Cat gelten als Meilensteine der ambienten Electronica. Yokota verstarb 2015 nach langer Krankheit im Alter von 54 Jahren.

Skintone Edition Volume 1 lässt sich bereits vorbestellen. Das Vinyl-Boxset kostet 319,99 Euro, die CD-Ausgabe liegt bei 86,99 Euro.