In dem Dokumentarfilm Nachtleben im Wandel – Achtsamkeit statt Ausnahmezustand erforscht Leonie Gerner das Feierverhalten der Generation Z. Die Berliner Szenepersönlichkeit spricht mit Feiernden verschiedener Generationen und erkundet dabei, wie sich die Szene in den letzten Jahren verändert hat. Unter anderem kommt eine Journalistin des Agentur-Netzwerks Havas zu Wort, die herausgefunden hat, dass mittlerweile weniger Alkohol konsumiert wird und jungen Menschen Sicherheit und Kontrolle beim Feiern wichtiger sind als vorangegangenen Generationen.

Zudem wird die „Fogo”, die sogenannte Fear Of Going Out, thematisiert. Junge Menschen verspürten immer weniger „Fomo” (Fear Of Missing Out) und meiden den Exzess. Somit fehlt vielen Clubs der Nachwuchs an Partygänger:innen. Außerdem wird die Frage gestellt, wie zeitgemäß das Clubkonzept überhaupt noch ist, und ob Clubs, so wie sie gestaltet sind, heutzutage noch eine Überlebenschance haben.

Unter anderem kommen in der Doku die „Berliner Stilikone” Britt Kanja, der Betreiber des ehemaligen Watergate Uli Wombacher sowie Leonard Raffel und Sinam Hüls vom Tresor.West zu Wort.

Leonie Gerner ist Journalistin, Dokumentarfilmerin, Eventmacherin, Moderatorin, Podcasterin und DJ. Mit Julian Krohn ist sie für den „Feierkultur Podcast” verantwortlich, der von elektronischer Musik und Clubkultur handelt.