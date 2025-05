„Inside the Studio”: Fotobuch zeigt Studioräume von Producer:innen

Mit Inside the Studio: Spaces of Electronic Music Production erscheint ein Bild- und Interviewband, der die Produktionsräume verschiedener Künstler:innen der elektronischen Musikszene in Berlin und Kairo beleuchtet. Auf knapp 200 Seiten geben der Fotograf Gero Cacciatore und der Musikwissenschaftler Matthias Pasdzierny Einblicke in die Studios von über 20 internationalen Künstler:innen – darunter Marcel Dettmann, Ricardo Villalobos, Modeselektor, Sarah Farina, Alva Noto bzw. Carsten Nicolai und viele mehr.

Die Autoren, darunter Westbam, gehen mit dem Buch der Frage nach, wo elektronische Musik entsteht. „Künstlerateliers von Autor:innen und Komponist:innen stehen schon seit Langem im Fokus von Öffentlichkeit und Forschung. Die Studios von DJs und Produzent:innen elektronischer Musik hingegen liegen bislang weitgehend im Verborgenen”, heißt es im Klappentext.

Entstanden ist Inside the Studio im Rahmen eines Forschungsprogramms der Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA). Das Buch erscheint beim Berliner Fachverlag für Kunst und Fotografie Hatje Cantz und kostet 44 Euro.