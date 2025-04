Tanz in den Mai: Zehn Partys für den Groove

Die Szene startet energiegeladen in den Mai: Am 30. April und 1. Mai laden zahlreiche Venues in Deutschland und Wien auf pulsierende Floors. Hier ein Überblick über zehn nennenswerte Partys.

Berlin: Berghain-Garteneröffnung

Am 1. Mai öffnet der Berghain-Garten wieder seine Tore. Âme, BASHKKA, Boris und Ogazón liefern feinsten Sound unter freiem Himmel – perfekt für den Start in die Outdoorsaison. Der Eintritt ist frei.

Line-up: Âme, BASHKKA, Boris, Ogazón

Berghain, 1. Mai, 12:00 Uhr

Ogazón (Foto: Michelle Falck)

Berlin: Sound Metaphors FREE PARTY Open Air + Indoor

Ab Mittag gibt’s den vom Plattenladen Sound Metaphors gewohnt diversen Sound auf drei Floors mit einem hochkarätigen Line-up. Mit Acts wie Cormac, DJ Tool, Hyperaktivist und Pablo Bozzi steht hier ein queerer, internationaler Clubsound im Fokus.

Line-up: Roi Perez, Chris Cruse, Trent uvm.

Club Ost, 1. Mai, 12:00 Uhr

Cormac (Foto: Presse)

Dortmund: MAYDAY „PROGRESS”

Deutschlands traditionsreichste Techno-Party bringt am 30. April die Westfalenhallen zum Beben. Richie Hawtin, Chris Liebing b2b Luke Slater und viele mehr feiern bis in den Morgen.

Line-up: Rebekah, Alignment, 999999999 uvm.

Westfalenhalle, 30. April, 20:00 Uhr

Luke Slater (Foto: Presse)

Hannover: EXIT with Len Faki

Hannovers Techno-Institution Klub Pan holt Len Faki am 30. April zum Tanz in den Mai. Unterstützt wird er von weiteren Techno-Größen .

Line-up: ALEX HALL, Lenn Reich

Klub Pan, 30. April, 23:00 Uhr

Len Faki (Foto: Presse)

Frankfurt: Tanz in den Mai

Frankfurts Techno-Hotspot Tanzhaus West lädt am 30. April mit BAUGRUPPE90, Tino Machauer & Kyly zur Nacht der Bässe. Ein vielseitiges, junges Line-up zwischen Techno und House.

Line-up: Tobi Lack, Mihai Popoviciu uvm.

Tanzhaus West, 30. April, 22:00 Uhr

Baugruppe90 (Foto: Presse)

Leipzig: Sachentrance Mayday

Das Kollektiv Sachsentrance bietet in der Nacht zum 1. Mai ein Line-up, das sich sehen lassen kann und Trance-Herzen höher schlagen lässt. Außerdem sind einige Überraschungen wie Frühschoppen und ein Glücksrad geplant.

Line-up: The Jakob Sister, ELOISA, SHADYLINES, Blame the Booker

DUQO, 30. April, 23:59 Uhr

The Jakob Sister (Foto: Instagram)

Köln: Desire pres. Anetha – Tanz in den Mai –

Mit ANETHA steht eine der spannendsten internationalen Techno-DJs auf dem Line-up. Das Schrotty liefert wie gewohnt kompromisslosen Techno in Industrieatmosphäre. Beginn ist ab 23:00 Uhr am 30. April.

Line-up: SALOME, Lacchesi, ALIS., Prossowski

Schrotty, 30. April, 23:00 Uhr

Anetha (Foto: Maud Rallière)

München: 8 Year Blitz Anniversary

Am 30. April feiert das Blitz seinen achten Geburtstag mit einem Jubiläum, das sich sehen lassen kann. Akua, Alarico, Yanamaste und viele weitere namhafte DJs sorgen für temporeichen Sound.

Line-up: Olivia Mendez, Polygonia, Zenker Brothers uvm.

Blitz Club, 30. April, 23:00 Uhr

Yanamaste (Foto: Presse)





München: SUPERGARRYKLEIN with Boris

Auch die Rote Sonne zählt zu den Münchner der Institutionen. Mit Berghain- und Panorama-Bar-Veteran Boris verspricht der Club eine intensive Nacht.

Line-up: Cotti Larje, Erhyc, Pasta Parisa

Rote Sonne, 30. April, 23:00 Uhr

Cotti Larje (Foto: Instagram)

Wien: Morgengymnastik X Club Pompadour – Stretching für die Seele

Die Veranstalter heißen Club Pompadour, der Club ist das SASS. Guter House, kann man machen. Und: Am 1. Mai, also zur Blasmusikkapelle aufwachen und dorthin, geht schon.

Line-up: Paul Panther, Philipp Blecha

SASS Music Club, 1. Mai, 6:00 Uhr