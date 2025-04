April 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Light-Space Modulator – The Rising Wave (AD 93)

Kammer-Pop von Shackleton! Es hatte sich ja angebahnt. Seit gut zehn Jahren spielt der englische Produzent Sam Shackleton ebenso mit Harmonien und deren Anordnungen, wie er es in den Jahren zuvor bereits mit Perkussion und Rhythmiken getan hatte. Gemeinsam mit Marlene Ribeiro benennt er sich nun nach einer Lichtmaschine des Bauhaus-Künstlers László Moholy-Nagy.

Als Light-Space Modulator veröffentlichen die beiden ein Album im Dialog-Format. Denn Ribeiro, aufgewachsen in Portugal und seit Teenager-Jahren in verschiedenen Gegenden Großbritanniens lebend, singt. Dabei ordnet sie ihre Melodien so an, dass sie antworten auf Shackletons größtenteils langsam pulsierende, eher in klaren Flächen und Linien kommunizierende Instrumentals. Oder Ribeiro kommentiert diese. Ein Beispiel ist der Track „Burning Within”: gedämpftes Drum-Tupfen, verhalten hallende und verhallende Becken und Saiten, und Riberio geht mit, kommentiert und untersucht. Die Neugierde ist eine ganz offene, kindlich-träumerische, auf kein Ergebnis hin orientiert, und das macht diese Musik so groß wie im besseren Sinne erwachsen. Ribeiros frühere Band Gnod klang, wie Sonnenmilch in der Sonne riecht; dies hier hat nun die spezifische Schönheit eines spätsommerlichen Stoppelfeldes. Christoph Braun