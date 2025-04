April 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Ploy – It’s Later Than You Think (Dekmantel)

Sam Smith alias Ploy erzeugt mit einer funktionalen Groove-Basis und höchst inspirierten musikalischen Elementen Clubmusik, die zwar nichts Neues erfindet, aber mit der Techno- und House-Geschichte so kreativ und beschwingt umgeht, dass sich das Gefühl einstellt, gerade einer Wiedergeburt beizuwohnen. Viele Stücke leben von der Gleichzeitigkeit von Leichtigkeit, die gerne auch mit Albernheit liebäugelt, und Ideen, die sich sonst eher in IDM- oder Listening-Electronica finden. Und es sind nicht nur Sounds, Melodien und Harmonien, die sich vom Mainstream abheben, sondern auch die Art, wie Ploy seine Stücke baut. Bei fast keinem findet sich das typische Clubtrack-Schema mit Breakdown als Ziel und dem folgenden, oft nur vorher eingeführte Elemente wiederholenden Schlussteil. Die Tracks auf It’s Later Than You Think unterscheiden sich zudem alle insofern voneinander, dass sich kein Muster dieser Andersartigkeit beschreiben lässt. Alle sind anders anders.

Trotzdem kann der Titeltrack als Beispiel herhalten: Beat und Bass grooven auf beschriebene effektive, aber nicht spektakuläre Weise, alle über dieses Gerüst hinausgehenden Elemente sind jedoch ungewöhnlich originell und auf lässige Art anspruchsvoll. In der ersten Hälfte des Stücks bestimmen verrauschte Sound-Verwehungen mit Sidechain-Effekt die Atmosphäre, dazu kommen Bleeps und weitere Arrangement-Elemente, die alle über das übliche Ideen-Repertoire von Clubtools hinausgehen. Breaks werden angedeutet, aber schnell umkurvt, ein Knarzbass darf ebenso nur kurz um die Ecke spähen und ein Gefühl dafür hinterlassen, was er hätte anrichten können, eine Marimba-Melodie kommt spät hinzu und würde bei den meisten Acts als Hauptelement ewig oft wiederholt werden – hier fliegt sie kurz winkend vorbei und überlässt dem Groove ohne Spektakel wieder das Feld. Und so bleibt der geheimnisvoll-belebende Eindruck, einen echt coolen Track gehört zu haben, ohne genau zu checken, worauf dessen Coolness eigentlich fußt. Mathias Schaffhäuser