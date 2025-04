April 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Meese X Hell – Gesamtklärwerk Deutschland (Buback)

Von Anfang an klar: Das ist kein Album, das man einfach so hört. Das ist ein Werk, das man durchlebt. Und es brennt, volle Lautstärke – rein in die Zukunft der Vergangenheit. Vier Jahre nach Hab keine Angst, hab keine Angst, ich bin deine Angst schieben Jonathan Meese und DJ Hell das nächste Monster aus dem Maschinenraum deutscher Hoch- oder doch eher Undergroundkultur ins Licht der Öffentlichkeit: Gesamtklärwerk Deutschland auf Buback Tonträger – eine betörend brettharte Liebeserklärung an Kunst, Klang, Kraftwerk und die klärende Kraft der Eskalation. Hier wird nicht gefeiert. Hier wird gefordert. Ein Werk, das nicht Everybody’s Darling sein kann und will, und gerade deshalb bereits jetzt schon Kultstatus hat.

DJ Hell – der Grandseigneur der Nacht (jüngst rockte er 24 Stunden das Pimpernel an der Müllerstraße in München, wo einst schon Freddie Mercury abhing) und notorischer DAF-Disco-Architekt – schichtet Beats, die wie brutalistische Betonplatten krachen, während Meese – ewiger Kunstfurorist, schäumender Gesamtkunst-Guru – sich in stroboskopischer Sprachgewalt verliert. Was dabei entsteht, ist keine einfache Kollabo, sondern eine elektroakustische Exorzismus-Oper, zwischen Volksbühne und Tresor, zwischen Kunsthalle und Kathedrale.

Schon der Opener macht klar: Hier wird ein Land durch den Synth gezogen. Die Vocoder-Stimme predigt, während Hells Hi-Hats zischen wie Laser auf Beton – eine technoide Taufe im Namen des Irrsinns. Und dann kommt „Dr. Deutschland”, die schillernd-schizophrene Hauptfigur des Albums: Meese in der Rolle eines grotesken Superstaatsarztes, der Diagnosen stellt wie „Mach Deutschland groß, klein, groß, klein, DJ Hell!”

Ist das Parodie? Prophezeiung? Pop? Am Ende ist’s egal. Es ist wahr. „Apokalyptiker”: eine nihilistische Techno-Operette, in der Meese gegen seine eigene Mutter anbrüllt. Brigitte Meese als Lady Toleranz im vocodierten Duett mit dem Sohn, der alles opfert inklusive seiner selbst. Family Drama auf Acid. „Müde” dagegen ist das tieftönende Nachtstück: eine morbide Schlafpille mit Industrial-Bittermandelgeschmack. Einschlafen? Nein. Einnicken in den Irrsinn? Ja. Der eigentliche Schlag in die Synapsen ist aber das Finale: „Gesamtkunstwerk Deutschland”. Hier erklärt sich Meese selbst zur nationalen Installation, Wagner grinst aus der Gruft, während Hell Synthie-Kaskaden türmt wie NS-Dokumentationszentren aus Schaumstoff. „Ich bin Kunstdeutsch / Ich bin Deutschkunst” – eine postironische Selbstermächtigung, die man nur lieben oder fürchten kann. Dazwischen gibt’s nichts. Wie schon gesagt, ein Album not for everybody.

Was macht dieses Album so stark? Seine Unberechenbarkeit. Seine Weigerung, sich zu glätten, zu fügen, sich ironisch wegzuducken. Meese und Hell meinen das ernst – radikal, durchgeknallt, leidenschaftlich ernst. Und das ist seine größte Überraschung: Wie retrofuturistische Wahnsinnskunst heute klingen kann, wenn man sie nicht auf Kompromiss mixt, sondern auf Wahrhaftigkeit mastert. Und ja: Hätten Kraftwerk nach Electric Café noch einmal eine Platte gemacht – sie hätte vielleicht so geklungen. Nur nicht so chaotisch. Und nicht so geil. Gesamtklärwerk Deutschland ist kein Album. Es ist eine Zumutung. Eine technoide Therapie. Ein Manifest aus Beats, Pathos und pathologischer Kunstliebe. Ein hochaufgelöstes Schwarz-Weiß-Foto aus der Zukunft – mit Subwooferanschluss. Meese X Hell klären Deutschland. Und wir tanzen uns frei. Liron Klangwart