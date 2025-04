Containerhafen: Re:mise-Team kündigt Open-Air-Location an

Das Team der Re:mise eröffnet am 1. Mai eine neue Open-Air-Location – den Containerhafen. Die Venue befindet sich direkt am Spreeufer neben dem Sage Beach und bietet Platz für rund 500 Partygäste. Dort sollen eigene Events sowie Veranstaltungen in Kooperation mit dem Sage Beach stattfinden.

Der Pachtvertrag des Clubs an der Köpenicker Straße wurde nicht verlängert. Deshalb musste der Club im November 2023 schließen. Der Containerhafen sei nach eigenen Aussagen aber kein Dauerzustand. „Eher ein dringend benötigter Zwischenstopp auf dem Weg in eine sichere Zukunft”, so das Team gegenüber Resident Advisor.

Die Opening-Party am 1. Mai wird vom Kollektiv Body Language gehostet. Unter anderem werden dort 131bpm, ābnamā und Camilla Rae auflegen. Das Programm für die Folgezeit ist noch nicht veröffentlicht.