Riviera Records: Münchner Plattenladen sucht neue Bleibe

Der Münchner Plattenladen Riviera Records sucht eine neue Location. Ende Juni 2025 endet der Mietvertrag am Standort im Rosental 16. Danach wolle man den Laden in einem neuen Geschäft in der Münchner Innenstadt weiterführen.

Derzeit sucht Eigentümer David Hornung nach einem geeigneten Lokal. Via Instagram ruft er die Community auf, sich mit Tipps zu melden. Hornung könne sich außerdem vorstellen, das bisherige Konzept des Plattenladens um ein Café zu erweitern.

Riviera Records entstand 2020 als Pop-up-Plattenladen und etablierte sich als feste Anlaufstelle für elektronische Musik. Neben dem Verkauf von Schallplatten und Merch finden dort regelmäßig Live- und DJ-Sets statt. Die Suche nach einer neuen Bleibe ist nicht die erste Hürde, die David Hornung überwinden muss. Im vergangenen Jahr erlitt Riviera Records einen Wasserschaden. Daraufhin wurde ein Spendenaufruf gestartet und circa 3000 Platten ohne Cover zum kleinen Preis angeboten.