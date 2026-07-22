Wegen Drohnengefahr: Outline in Moskau kurzfristig abgesagt 

Das russische Elektronikfestival Outline wurde kurzfristig abgesagt. Die Verwaltung des Taldomsky-Distrikts nordwestlich von Moskau untersagte die Veranstaltung kurzfristig aufgrund einer erhöhten Drohnengefahr in der Region. Das teilten die Organisator:innen in einer Instagram-Story mit – ausgerechnet am Tag des geplanten Festivalstarts.

Mit einer Instagram-Story teilte das Outline Festival die kurzfristige Absage der diesjährigen Ausgabe mit (Screenshot: outlinefestival/ instagram)

In ihrem Statement schreiben die Veranstalter:innen, die Bezirksverwaltung habe angeordnet, das Festival wegen der Sicherheitslage abzusagen. „Das Outline-Team hat alles getan, um dieses Festival zum Bestmöglichen zu machen. Wir haben jedes Detail durchdacht und uns wirklich darauf gefreut, euch zu treffen“, heißt es. Weiter betonen die Organisatoren: „Jetzt ist es wichtig, dass alles, was wir geschaffen haben, bestehen bleibt. Das bedeutet, dass wir zurückkehren werden.“ Informationen zur Ticketabwicklung sollen in Kürze folgen.

Nach Angaben der unabhängigen russischen Plattform Meduza beriefen sich die Behörden auf die Gefahr möglicher ukrainischer Drohnenangriffe. In den vergangenen Wochen hatte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin wiederholt von verstärkten Drohnenattacken auf die russische Hauptstadt übereinstimmend mit westlichen Medien berichtet.

Das Outline Festival sollte ursprünglich vom 21. bis zum 27. Juli stattfinden. Neben zahlreichen russischen Acts waren auch internationale Künstler:innen wie Atom™, A Guy Called Gerald, Daniel Bell und DJ Pierre angekündigt.

Outline zählt zu den bekanntesten Festivals für elektronische Musik in Russland. Die Veranstaltung wurde 2014 gegründet, musste 2016 nach einer behördlichen Absage pausieren und kehrte erst vor drei Jahren zurück.